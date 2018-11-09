Любителям экстрима въезд в Волго-Ахтубинскую пойму запрещен

Экология 09.11.2018 18:26
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09.11.2018 18:26
У волгоградского автоклуба не получится отметить день рождения автопробегом по Волго-Ахтубинской пойме. Как сообщает ИА "Высота 102", так отреагировал комитет природных ресурсов на появившуюся в соцсетях информацию об организации автомобильного маршрута для владельцев внедорожников. Автомобилистам предлагается преодолеть шесть бродов, лесные колеи, низины, пересохшие ручьи. Общая протяженность маршрута, в том числе по Астраханской области, составит 275 км, - говорится в сообщении.
По словам директора природного парка Натальи Лопанцевой, территория междуречья находится под охраной государства. Передвижение на автомобилях вне дорог общего пользования здесь является нарушением правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.
Более того, несоблюдение установленных запретов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных лиц - от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
В день проведения автопробега по всей территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» будут организованы рейды инспекторов облкомприроды совместно с сотрудниками ГИБДД региона, а также коллегами из природоохранных и правоохранительных ведомств соседней Астраханской области.
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