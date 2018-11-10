Волгоградский завод «Красный Октябрь» готовится к «перезагрузке»

Аналитика 09.11.2018 20:08
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09.11.2018 20:08
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: волгоградские полицейские задержали наркодиллера, завод «Красный Октябрь» начнут возрождать и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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