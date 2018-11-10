В Волгоградской области ждут на работу более 13 тысяч человек

Аналитика 10.11.2018 09:02
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10.11.2018 09:02
В третьем квартале 2018 года в организациях Волгоградской области приняли на работу 34,9 тысячи человек, из них 2 тысячи человек - на дополнительно введённые места. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградстате. Это составляет 5,8% от количества принятых работников. Численность принятых в третьем квартале работников на 12,1% выше аналогичного показателя предыдущего квартала.
При этом в регионе вакантными остаются рабочие места для 13,4 тысячи человек. В Волгоградстате не сообщают, какая зарплата предлагается на существующие вакансии.
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