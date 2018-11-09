Общество

На главной площади в Волгограде отметили главный праздник полицейских

Общество 09.11.2018 15:38
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09.11.2018 15:38


Сегодня в преддверии Дня сотрудника ОВД состоялся открытый строевой смотр и гарнизонный инструктаж-развод сил и средств, задействованных в обеспечении охраны общественного порядка подразделений полиции ГУ МВД России по Волгоградской области и подразделений войск национальной гвардии России по Волгоградской области. 


Как сообщает ИА «Высота 102», под звуки гимна Российской Федерации на центральной площади города Волгограда - площади Павших Борцов - состоялось торжественное построение командиров и личного состава ГУ МВД России по Волгоградской области, войск национальной гвардии, курсантов Волгоградской академии МВД России, представителей добровольных народных дружин и казачества. 


По сложившейся традиции в общегарнизонном разводе приняли участие ученики полицейских классов Волгограда. На торжественном мероприятии был выставлен и служебный автотранспорт Главного управления. 


В торжественной обстановке состоялось награждение отличившихся сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарностями.


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