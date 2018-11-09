











Как сообщает ИА «Высота 102», под звуки гимна Российской Федерации на центральной площади города Волгограда - площади Павших Борцов - состоялось торжественное построение командиров и личного состава ГУ МВД России по Волгоградской области, войск национальной гвардии, курсантов Волгоградской академии МВД России, представителей добровольных народных дружин и казачества.









По сложившейся традиции в общегарнизонном разводе приняли участие ученики полицейских классов Волгограда. На торжественном мероприятии был выставлен и служебный автотранспорт Главного управления.









В торжественной обстановке состоялось награждение отличившихся сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарностями.









Сегодня в преддверии Дня сотрудника ОВД состоялся открытый строевой смотр и гарнизонный инструктаж-развод сил и средств, задействованных в обеспечении охраны общественного порядка подразделений полиции ГУ МВД России по Волгоградской области и подразделений войск национальной гвардии России по Волгоградской области.