



В Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре не нашли ничего противозаконного в вырубке деревьев на острове Сарпинский. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ответ ведомства, подписанный заместителем прокурора М.Гречаник, на запрос волгоградского отделения ОНФ, в надзорном органе уверяют, что в районе хутора Павловский производилась санитарная вырубка больных и поврежденных деревьев.

«В соответствии с актом санитарного и лесопатологического состояния лесного участка от 24 августа 2017 года на территории данного выдела 40% ослабленных деревьев, из которых 28% подлежит вырубке, свежий бурелом составляет 20%», - говорится в письме. Как следует из ответа, «в сентябре 2018 года было обнаружено заселение изумрудной узкотелой златки, о чем немедленно было доложено руководству инженером по охране окружающей среды МУ «Горэколес». В связи с этим ФГБУ «Волгоградский референтный центр Россельхознадзора» по письму «Горэколеса» на острове Сарпинский был введен карантин». Также в ответе утверждается, что «срубались исключительно больные, буреломные, погибшие деревья, а также отведенные для санитарной вырубки приказом об установлении карантинной зоны и карантинного фитосанитарного режима".

Между тем, ответ ведомства вызвал у активистов ОНФ недоумение. В частности, здесь подвергают сомнению утверждение о результатах лесопатологического обследования участка леса около хутора Павловский. Напомним, журналисты ИА «Высота 102» вместе с активистами ОНФ приняли совместное участие в рейде, который провели специалисты филиала федерального учреждения «Центр защиты леса» 7 октября 2018 года. После обследования просеки в районе этого населенного пункта был сделан вывод, что практически все вырубленные деревья были здоровыми. А уже через 10 дней вдруг выяснилось, что деревья были больными, да к тому же зараженными вредителем. Заметим, обнаружил вредителя лесник МУ «Горэколес», к работе которого у местного жителя было немало претензий, в частности, в связи с отсутствием контроля за работой лесорубов.

К слову, до сих пор вывоз леса с острова Сарпинский продолжается. При этом, согласно приказу управления Россельхознадзора, зараженная вредителем древесина должна сжигаться или перерабатываться в щепу. Местные жители утверждают, что никто не контролирует, что находится в кузовах грузовиков и подозревают, что по-прежнему уничтожается живой лес.



