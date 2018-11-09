Расследования

В Волгограде осужденного лже-писателя вновь заподозрили в краже антиквариата

Расследования 09.11.2018 14:55
1210 2
09.11.2018 14:55


Волгоградские полицейские задержали и опросили осужденного  Юрия Сидорина, так называемого лже-писателя. Причиной этого, как сообщили ИА "Высота -102" в пресс-службе регионального главка МВД, стали два новых заявления от пенсионеров о пропаже антикварных вещей. Отсутствие статуэтки «Родины — мать», алюминиевой пепельницы и фигурки коня пожилые люди обнаружили после визита «журналиста», который якобы пишет книгу о ветеранах Великой Отечественной войны и выдающихся личностях Волгограда. Подозрения правоохранительных органов  пали в первую очередь на Юрия Сидорина. Мужчина уже осужден за совершение подобного преступления. Сейчас идет процесс обжалования приговора.
Напомним, 19 сентября писателю-мошеннику был вынесен приговор - 2 года лишения свободы  в колонии-поселении. Но Сидорин с судом не согласился — подал на аппеляцию. Заседание назначили на 29 октября, а подсудимого отпустили под подписку о невыезде. На обжалование писатель  не пришел - сослался на болезнь. При этом с момента вынесения приговора в полицию поступило 6 заявлений от граждан, у которых  некий «лже-писатель» украл личные вещи.
Стоит отметить, Сидорин не первый раз оказался в роли осужденного. В  марте 2017-го года  за кражу ноутбука он отделался штрафом в 5000 рублей. А за месяц до этого получил год условно. Тогда он украл более 20 нагрудных значков и фарфоровые статуэтки, также представившись писателем.
Заседание по обжалованию приговора по новому делу состоится 12 ноября - уже в этот понедельник. Сидорин продолжает находиться под подпиской о невыезде.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Установлена причина смерти 4-летнего мальчика из Михайловки Волгоградской области
04.11.2018 19:05
38695 0
Дело закрыли: В Волгограде отец погибшего в школе подростка судится с департаментом образования
12.10.2018 15:37
16304 9
В Волгоградской области нашли тело пропавшего ребенка в уличном туалете (ФОТО)
04.11.2018 12:21
34768 2
Расследования
09.11.2018 11:39
Расследования 09.11.2018 11:39
1017 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.11.2018 10:42
Расследования 09.11.2018 10:42
3146 14 Обсудить

0
Далее
Расследования
08.11.2018 12:03
Расследования 08.11.2018 12:03
9225 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
08.11.2018 11:48
Расследования 08.11.2018 11:48
757 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
08.11.2018 10:17
Расследования 08.11.2018 10:17
825 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
08.11.2018 09:09
Расследования 08.11.2018 09:09
1630 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.11.2018 16:13
Расследования 07.11.2018 16:13
8323 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.11.2018 15:29
Расследования 07.11.2018 15:29
1203 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.11.2018 15:03
Расследования 07.11.2018 15:03
1225 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.11.2018 14:55
Расследования 07.11.2018 14:55
2048 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.11.2018 09:47
Расследования 07.11.2018 09:47
8073 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.11.2018 17:44
Расследования 06.11.2018 17:44
7325 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.11.2018 16:56
Расследования 06.11.2018 16:56
3684 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.11.2018 12:10
Расследования 06.11.2018 12:10
3701 11 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.11.2018 11:18
Расследования 06.11.2018 11:18
9956 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:55
В Волгограде осужденного лже-писателя вновь заподозрили в краже антиквариатаСмотреть фотографии
14:42
Производство на волгоградском заводе-банкроте «Красный Октябрь» возобновят через несколько днейСмотреть фотографии
13:50
В Волгограде подрядчик РЖД попался на взяткеСмотреть фотографии
13:33
Рабочих волгоградского завода «Красный Октябрь» не оставят без зарплатыСмотреть фотографии
13:20
У сторонников «партии власти» в Волгоградской области появился руководительСмотреть фотографии
13:15
Губернатор Волгоградской области: На счетах «Красного Октября» нет ни рубляСмотреть фотографии
12:56
Президент России назвал уроженку Бекетовки Волгоградской области национальным достояниемСмотреть фотографии
11:49
На волгоградском заводе «Красный Октябрь» остановлено производствоСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде разоблачили фейк о свалке из уголовных дел
11:09
Дороги Волгоградской области станут опасными из-за тумана и снегаСмотреть фотографии
11:02
В Волжском любителей пощекотать нервы зовут на ужасную выставкуСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде задержали заработавших миллионы «генералов песчаных карьеров»Смотреть фотографии
10:21
В Волжском гражданина Таджикистана задержали с килограммом героина (ВИДЕО)Cмотреть видео
09:53
В Волгоградской области дешевеет алкоголь и дорожают продуктыСмотреть фотографии
09:51
Лучшим бомбардиром турнира по мини-футболу признан сотрудник АО «КАУСТИК»Смотреть фотографии
09:37
В Волгоградской области поступления налогов в бюджет растутСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие (ВИДЕО)Cмотреть видео
09:00
Чиновники предложили волгоградским компаниям достроить «почти готовые» дома дольщиковСмотреть фотографии
20:27
Власти Волгоградской области пообещали поддержку рабочим завода-банкротаСмотреть фотографии
20:03
"Куда улетели самолеты?": губернатор поставил задачу найти расхитителей имущества волгоградского авиаклуба Cмотреть видео
18:24
АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» пожаловалось волгоградскому УФАС на строительную компаниюСмотреть фотографии
18:06
Активы "Красного Октября" в Волгограде доверят независимому конкурсному управляющемуСмотреть фотографии
17:30
Жители Волгоградской области уйдут на пенсию с комфортом Смотреть фотографии
16:56
В Волгограде росгвардейцы вспомнили погибших друзейСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградской области нашлось немного денег для жителей аварийных домовСмотреть фотографии
15:53
В Волгоградской области военнослужащий задержан за торговлю наркотикамиСмотреть фотографии
15:40
Клиническая больница Волгограда вошла в пилотный проект по развитию медицинского туризмаСмотреть фотографии
15:12
В Волгограде в частном секторе свалки уничтожают огнемСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде школьного главбуха и ее дочь признали мошенниками за обман с трудоустройствомСмотреть фотографии
13:42
В Волгоградской области начато расследование по исчезновению самолетов и вертолетовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 