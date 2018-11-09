В Волгограде осужденного лже-писателя вновь заподозрили в краже антиквариата





Волгоградские полицейские задержали и опросили осужденного Юрия Сидорина, так называемого лже-писателя. Причиной этого, как сообщили ИА "Высота -102" в пресс-службе регионального главка МВД, стали два новых заявления от пенсионеров о пропаже антикварных вещей. Отсутствие статуэтки «Родины — мать», алюминиевой пепельницы и фигурки коня пожилые люди обнаружили после визита «журналиста», который якобы пишет книгу о ветеранах Великой Отечественной войны и выдающихся личностях Волгограда. Подозрения правоохранительных органов пали в первую очередь на Юрия Сидорина. Мужчина уже осужден за совершение подобного преступления. Сейчас идет процесс обжалования приговора.

Напомним, 19 сентября писателю-мошеннику был вынесен приговор - 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Но Сидорин с судом не согласился — подал на аппеляцию. Заседание назначили на 29 октября, а подсудимого отпустили под подписку о невыезде. На обжалование писатель не пришел - сослался на болезнь. При этом с момента вынесения приговора в полицию поступило 6 заявлений от граждан, у которых некий «лже-писатель» украл личные вещи.

Стоит отметить, Сидорин не первый раз оказался в роли осужденного. В марте 2017-го года за кражу ноутбука он отделался штрафом в 5000 рублей. А за месяц до этого получил год условно. Тогда он украл более 20 нагрудных значков и фарфоровые статуэтки, также представившись писателем.

Заседание по обжалованию приговора по новому делу состоится 12 ноября - уже в этот понедельник. Сидорин продолжает находиться под подпиской о невыезде.



