В Волгограде подрядчик РЖД попался на взятке





В Волгограде возбуждено уголовное дело о получении взятки за согласование документации при реконструкции объектов Приволжской железной дороги. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в Южной транспортной прокуратуре. Установлено, что главному инженеру Сарептской дистанции пути – структурного подразделения Приволжской дирекции инфраструктуры - от представителей подрядной организации неоднократно переводились денежные средства за беспрепятственную выдачу разрешений (предупреждений) на производство работ, ускорение выдачи документов, принятие выполненных работ и согласование необходимой документации при строительстве, реконструкции объекта «Комплексная реконструкция участка М. Горький – Котельниково Приволжской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тингута – Абганерово».

Волгоградским следственным отделом на транспорте Южного следственного управления Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ - получение должностным лицом взятки в значительном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

Фото сайта Южной транспортной прокуратуры.