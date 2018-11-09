



Губернатор Волгоградской области дал поручение своему заместителю Александру Дорждееву в случае необходимости предусмотреть резервы, чтобы предоставить финансовую помощь заводу «Красный Октябрь» в виде займа, в том числе и на выплату зарплаты рабочим. Об этом сообщает ИА «Высота 102», заявил Андрей Бочаров, который сегодня прибыл на завод. «Необходимо также обратить внимание и на вопросы безопасности», - подчеркнул глава региона. «Будем разбираться и с имуществом завода, известно, что часть его вывезли», - сообщил Андрей Бочаров.

Ранее губернатор Волгоградской области заявил, что на счетах меткомбината «Красный Октябрь» нет ни рубля, они заблокированы. Критическую ситуацию на заводе, который накануне был признан банкротом, он связывает с неэффективным управлением. Сейчас Андрей Бочаров встречается с коллективом предприятия. Конкурсный управляющий Сергей Харченко заверил коллектив, что намерен заниматься оздоровлением предприятия. "Но работа предстоит очень серьезная". - отметил он.

Напомним, накануне арбитражный суд волгоградской области признал меткомбинат "Красный Октябрь" банкротом.



