Экономика 09.11.2018 13:33
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09.11.2018 13:33
Губернатор Волгоградской области дал поручение своему заместителю Александру Дорждееву в случае необходимости предусмотреть резервы, чтобы предоставить финансовую помощь заводу «Красный Октябрь» в виде займа, в том числе и на выплату зарплаты рабочим. Об этом сообщает ИА «Высота 102», заявил Андрей Бочаров, который сегодня прибыл на завод. «Необходимо также обратить внимание и на вопросы безопасности», - подчеркнул глава региона. «Будем разбираться и с имуществом завода, известно, что часть его вывезли», - сообщил Андрей Бочаров.
Ранее губернатор Волгоградской области заявил, что на счетах меткомбината «Красный Октябрь» нет ни рубля, они заблокированы. Критическую ситуацию на заводе, который накануне был признан банкротом, он связывает с неэффективным управлением. Сейчас Андрей Бочаров встречается с коллективом предприятия. Конкурсный управляющий Сергей Харченко заверил коллектив, что намерен заниматься оздоровлением предприятия. "Но работа предстоит очень серьезная". - отметил он.
Напомним, накануне арбитражный суд волгоградской области признал меткомбинат "Красный Октябрь" банкротом.
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