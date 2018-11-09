Губернатор Волгоградской области: На счетах «Красного Октября» нет ни рубля





Губернатор Волгоградской области назвал критической ситуацию, сложившуюся на меткомбинате «Красный Октябрь». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня Андрей Бочаров приехал на завод, чтобы встретиться с рабочими. Перед этим он пообщался с журналистами прямо в автобусе, на котором их привезли на предприятие. Глава региона отметил, что проблемы предприятия связаны не с качеством продукции, которую выпускает «Красный Октябрь», а с неэффективным управлением. По его словам, завод изготавливает около 50% всей нержавеющей стали в России, но на его счетах нет в настоящее время ни рубля. «Целенаправленная работа тех, кто управлял финансово-хозяйственной деятельностью, привела к тому, что счета завода заблокированы», - сообщил Андрей Бочаров. «Сложилась парадоксальная ситуация – завод должен огромные деньги швейцарской компании, торговому дому за продукцию, которую сам производит. Кроме того, завод накопил около 2 миллиардов рублей долгов перед энергетиками. При этом рабочие трудились на заводе в опасных условиях. Например, в цехе, где устанавливают сухую газоочистку, не было крыши и люди работали по сути под открытым небом. Если бы вода попала в раскаленный металл, это могло привести к взрыву. К слову, как убедились журналисты, крыша до сих пор разобрана.

"Мы очень переживаем за предприятие, будем делать все, что в наших силах, чтобы ситуацию нормализовать, поддержкой федерального центра мы заручились", - резюмировал Андрей Бочаров. Он также отметил, что его позиция полностью совпадает с позицией конкурсного управляющего.