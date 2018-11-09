Губернатор Волгоградской области: На счетах «Красного Октября» нет ни рубля

Рабочие рисковали жизнью под худой крышей
Экономика 09.11.2018 13:15
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09.11.2018 13:15
Губернатор Волгоградской области назвал критической ситуацию, сложившуюся на меткомбинате «Красный Октябрь». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня Андрей Бочаров приехал на завод, чтобы встретиться с рабочими. Перед этим он пообщался с журналистами прямо в автобусе, на котором их привезли на предприятие. Глава региона отметил, что проблемы предприятия связаны не с качеством продукции, которую выпускает «Красный Октябрь», а с неэффективным управлением. По его словам, завод изготавливает около 50% всей нержавеющей стали в России, но на его счетах нет в настоящее время ни рубля. «Целенаправленная работа тех, кто управлял финансово-хозяйственной деятельностью, привела к тому, что счета завода заблокированы», - сообщил Андрей Бочаров. «Сложилась парадоксальная ситуация – завод должен огромные деньги швейцарской компании, торговому дому за продукцию, которую сам производит. Кроме того, завод накопил около 2 миллиардов рублей долгов перед энергетиками. При этом рабочие трудились на заводе в опасных условиях. Например, в цехе, где устанавливают сухую газоочистку, не было крыши и люди работали по сути под открытым небом. Если бы вода попала в раскаленный металл, это могло привести к взрыву. К слову, как убедились журналисты, крыша до сих пор разобрана.
"Мы очень переживаем за предприятие, будем делать все, что в наших силах, чтобы ситуацию нормализовать, поддержкой федерального центра мы заручились", - резюмировал Андрей Бочаров. Он также отметил, что его позиция полностью совпадает с позицией конкурсного управляющего.
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