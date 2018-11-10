Общество

В Волгограде увидели неладное под креслами построенного к ЧМ-2018 стадиона

Общество 10.11.2018 19:23
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10.11.2018 19:23


Заказчик и застройщик волгоградского стадиона, возведенного к чемпионату миру по футболу, в очередной раз оштрафован судом за неисполнение предписаний об устранении выявленных нарушений. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решения арбитражного суда, ФГУП «Спорт-Инжиниринг» обязано будет заплатить два штрафа по 51 тысяче рублей каждый по искам Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.
Из материалов дел следует, что стадион был построен с отклонениями от проектной документации. В частности, сотрудники ведомства нашли на «Волгоград Арене» кирпичные стены и перегородки из силикатного кирпича, тогда как они должны быть возведены из железобетонных блоков, а сети газоснабжения были проложены методом горизонтально-наклонного бурения, тогда как согласно проектной документации сети должны были проложить открытым способом в траншее. Также выявлены и другие нарушения: кресла должны были закрепить к трибунам с помощью монтажной шины, а не через консоль кресла, антикоррозийная защиты металлоконструкций покрыли краской, а должен был быть применен метод цинкования. В районе одной входной группы был выложен асфальт, тогда как подразумевалась тротуарная плитка. Также не соответствует проекту трассировка тепловых сетей, а часть водопровода была закрыта плитами вместо запроектированной укладки труб в футляры.
Инспекторы ведомства также отметили отсутствие цветов, кустарников и деревьев на откосах и констатировали, что работы по озеленению и благоустройства не завершены. 
В судебных заседаниях представители федерального учреждения пытались убедить суд, что обязанность по контролю за работами на стадионе была возложена и на подрядчика – АО «Стройтрансгаз» - и на технического заказчика – АНО «Арена-2018». Однако суд эти доводы не принял, напомнив, что «Спорт-Ин» еще 20 ноября 2017 года направил в Ростехнадзор извещение о завершении строительства стадиона на 45 тысяч зрительских мест. А значит, все строительно-монтажные работы должны были быть закончены еще год назад. Решения судов не вступили в законную силу. 

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