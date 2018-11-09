Культура

Президент России назвал уроженку Бекетовки Волгоградской области национальным достоянием

Культура 09.11.2018 12:56
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09.11.2018 12:56

Сегодня  президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения советского и российского композитора, народную артистку СССР,  Героя Социалистического Труда,  Александру Пахмутову с 89-летием. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля, сообщает ИА «Высота 102». «Вы принадлежите к легендарной плеяде мастеров, в творчестве которых нашли отражение наиболее яркие, незабываемые страницы отечественной истории, победы и свершения многих поколений, судьба страны», — говорится в сообщении.
Александра Пахмутова родилась  в Бекетовке,  окончила Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Написала музыку для более чем 400 песен. Среди них такие,  как «Нежность», «Белоруссия», «Поклонимся великим тем годам», «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей».  Она – автор музыки к нескольким десяткам фильмов.
Александра Пахмутова неоднократно приезжала  на свою малую родину, в Волгоград, вместе с супругом - поэтом Николаем Николаевичем Добронравовым.  Последний раз –  два года назад,  на международный  фестиваль юных исполнителей современной песни ее имени. Глава государства пожелал артистке здоровья и благополучия.
Фото сайта Кремля.

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