В Волгограде разоблачили фейк о свалке из уголовных дел

Юридических документов в горе мусора рядом с отделением полиции не было. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Фото обложки уголовного дела не раскрывает тайну следствия и персональные данные. Как показала проверка, реальное уголовное дело действительно, расследуется и в ближайшее время будет передано в суд.

Напомним, накануне в Краснооктябрьском районе в мусорном баке рядом с отделением полиции №2 очевидцы обнаружили похожие на уголовные дела бумаги. Фото попали в сеть.



