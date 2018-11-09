В Волгограде разоблачили фейк о свалке из уголовных дел

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Расследования 09.11.2018 11:39
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09.11.2018 11:39
Юридических документов в горе мусора рядом с отделением полиции не было. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Фото обложки уголовного дела не раскрывает тайну следствия и персональные данные. Как показала проверка, реальное уголовное дело действительно, расследуется и в ближайшее время будет передано в суд.
Напомним, накануне в Краснооктябрьском районе в мусорном баке рядом с отделением полиции №2 очевидцы обнаружили похожие на уголовные дела бумаги. Фото попали в сеть.
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