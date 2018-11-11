Обитатели рассыпающихся домов в Волгограде привыкают к кладбищу

Общество 11.11.2018 18:22
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11.11.2018 18:22
Возобновление федеральной программы переселения из аварийного жилья с 2019 года может дать тысячам обитателям ветхих домов в Волгоградской области шанс на новую жизнь. Но как дожить до этого счастливого момента, если избушки расходятся по швам и находиться в них реально опасно? Журналисты ИА «Высота 102» спросили об этом тех, кто готовится пережить очередную зиму в домах, давно отживших свой век, и потерял надежду на лучшее. Подробности - в видеосюжете.
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