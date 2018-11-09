Дороги Волгоградской области станут опасными из-за тумана и снега

Общество 09.11.2018 11:09
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09.11.2018 11:09
Госавтоинспекция города Волгограда обращается к участникам дорожного движения: в ближайшие дни на территории Волгограда ожидается ухудшение погодных условий. В связи с осадками в виде тумана, дождя, снега очень велик риск совершения дорожно-транспортных происшествий, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве.
Будьте внимательны на автодорогах, когда спускается туман, особенно если температура воздуха меняется и возможен гололед. В госавтоинспекции просят водителей соблюдать дистанцию, не злоупотреблять маневром «обгон», выбирать безопасную скорость движения в условиях недостаточной видимости дороги, для парковки пользоваться специально отведенными местами.
Согласно п. 19.1 Правил дорожного движения, в условиях недостаточной видимости (а это около 300 м) независимо от освещенности дороги, на транспортном средстве, которое движется, должен быть включен ближний свет фар, а также во время остановки – габаритные фонари.
Главными условиями безопасности движения в такой обстановке являются снижение скорости, и соблюдение водителями безопасной дистанции. На дороге со скользким покрытием не следует производить резких манёвров и торможений, выжимать сцепления и менять передачи.
Пешеходам необходимо быть предельно внимательны при переходе проезжей части дороги, не переходить дорогу вблизи транспорта, на скользкой поверхности тормозной путь автомашины увеличивается в несколько раз.
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