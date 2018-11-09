Дороги Волгоградской области станут опасными из-за тумана и снега





Госавтоинспекция города Волгограда обращается к участникам дорожного движения: в ближайшие дни на территории Волгограда ожидается ухудшение погодных условий. В связи с осадками в виде тумана, дождя, снега очень велик риск совершения дорожно-транспортных происшествий, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве.

Будьте внимательны на автодорогах, когда спускается туман, особенно если температура воздуха меняется и возможен гололед. В госавтоинспекции просят водителей соблюдать дистанцию, не злоупотреблять маневром «обгон», выбирать безопасную скорость движения в условиях недостаточной видимости дороги, для парковки пользоваться специально отведенными местами.

Согласно п. 19.1 Правил дорожного движения, в условиях недостаточной видимости (а это около 300 м) независимо от освещенности дороги, на транспортном средстве, которое движется, должен быть включен ближний свет фар, а также во время остановки – габаритные фонари.

Главными условиями безопасности движения в такой обстановке являются снижение скорости, и соблюдение водителями безопасной дистанции. На дороге со скользким покрытием не следует производить резких манёвров и торможений, выжимать сцепления и менять передачи.

Пешеходам необходимо быть предельно внимательны при переходе проезжей части дороги, не переходить дорогу вблизи транспорта, на скользкой поверхности тормозной путь автомашины увеличивается в несколько раз.



