В Волжском любителей пощекотать нервы зовут на ужасную выставку





В Волжском историко-краеведческом музее завтра открывается необычная выставка для любителей мистики и ужасов. Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении культуры, на выставке будут представлены мистические стерео-портреты «Страшные воспоминания» американского фотохудожника Эдварда Аллена.

Представленные на выставке портреты сделаны вручную, в технике стерео-варио на основе оригинальных фотографий викторианской эпохи. Портреты открывают мир иного восприятия реальности. Под разным углом зрения посетитель увидит, как меняется облик человека. Работы Эдварда Аллена на протяжении последнего десятилетия пугают людей по всему миру. Он приобретает викторианские портреты на различных стоках, а затем вручную при помощи сферических микролинз создает из них страшные стерео-картины. Так что зритель видит милые лица, которые при наклоне головы превращаются в упырей и вурдалаков. Исчезнувшие девочки снова качаются на своих лошадках в детской комнате, а на лестницах появляются призрачные женские фигуры. На большей части портретов изображены представители одного семейного рода. Из сопровождающих фотографии надписей мы узнаем, например, что старуха Хейзел до сих пор бродит по лесной чаще, а «дядюшка Эймон никогда не был особо разговорчив, пока его сестра Мэгги не вырвала ему челюсть». Вообще, в этом семействе все друг друга разными способами поубивали и покусали, навеки оставшись между миром живых и мёртвых. На выставке представлено 32 мистических стерео-портрета.



