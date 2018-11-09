В Волжском гражданина Таджикистана задержали с килограммом героина (ВИДЕО)







Крупная партия героина изъята у 19-летнего гражданина Таджикистана сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Волжскому. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне молодой человек был задержан на улице в городе-спутнике с поличным во время закладки наркотического средства в тайник. У молодого человека 10 свертков с порошкообразным веществом.

Экспертиза, проведенная специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, показала, что изъятое у подозреваемого вещество является героином. В ходе работы с задержанным полицейские изъяли 9 так называемых «закладок» с героином, спрятанных в тайниках на территории Волжского.

В дальнейшем в ходе обыска в квартире задержанного в Краснооктябрьском районе областного центра оперативники изъяли еще 915 граммов приготовленного к сбыту героина, что является крупным размером. Общий вес изъятого у задержанного наркотика составил 950 граммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Наркодилеру грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время задержанный находится под стражей.