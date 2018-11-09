В Волгоградской области дешевеет алкоголь и дорожают продукты

С начала текущего года алкогольные напитки на потребительском рынке Волгоградской области подешевели в среднем на 0,2%. Об этом заявили ИА «Высота 102» в Волгоградстате. Так, в октябре 2018 г. по сравнению с декабрем 2017 г. снизились цены на коньяк – на 4,9%, пиво зарубежных торговых марок – на 3,1%, пиво отечественное – на 0,9%, шампанское – на 0,1%. В то же время наблюдался рост цен на вина виноградные – в среднем на 1,7%, водку – на 1,3%.

Вместе с тем в 2018 году минимальный набор продуктов питания стал стоить в регионе на 2,7% дороже. Об этом также сообщили в Волгоградстате.