Лучшим бомбардиром турнира по мини-футболу признан сотрудник АО «КАУСТИК»

Спорт 09.11.2018 09:51
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09.11.2018 09:51
Лидеры в своей группе и вторые в турнирной таблице – таков результат захватывающей игры футбольной команды «КАУСТИКа» в состязаниях по мини-футболу среди коллективов спортсменов-любителей предприятий Волгоградской области.
Инициатором проведения турнира по мини-футболу выступило Волгоградское отделение Поволжского банка ПАО «Сбербанк». В нем участвовали команды футболистов-любителей из семи волгоградских организаций: производитель строительных материалов «Волма», алюминиевый завод, служба судебных приставов, компания «Стройсервис», МЧС, химики и команда организаторов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, «Сбербанк» и АО «КАУСТИК» связывают не только давние партнерские отношения в сфере бизнеса, но и яркие по накалу эмоций футбольные баталии. В прошлом году ПАО «Сбербанк» нестандартно поздравил заводчан с юбилейной датой, вызвав на товарищескую встречу по мини-футболу. Победный кубок достался тогда банкирам. Поздравляя участников футбольного поединка, руководитель АО «КАУСТИК» Эльдор Азизов выразил надежду, что следующее состязание позволит химикам взять реванш. И с поставленной задачей футболисты спустя год успешно справились.
Команда «КАУСТИКа» выиграла в полуфинале у «Сбербанка» со счетом 2:0. Помимо этого химики стали лидерами в своей группе, обыграв со значительным отрывом сборные алюминиевого завода, службы судебных приставов и МЧС. Еще одним приятным достижением футболистов-заводчан стало признание лучшим бомбардиром турнира игрока АО «КАУСТИК» Евгения Кондратьева, на счету которого девять забитых мячей. А другой участник команды Алексей Березин был признан лучшим защитником. Оба игрока трудятся в цехе по производству каустической соды и принимают активное участие в спортивной жизни «КАУСТИКа».
Состав футбольной команды АО «КАУСТИК» молод, а значит у футболистов-любителей, уже демонстрирующих высокое профессиональное мастерство, есть все шансы стать первыми в регионе среди предприятий Волгограда.
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