В Волгоградской области поступления налогов в бюджет растут

Экономика 09.11.2018 09:37
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09.11.2018 09:37
Общий объем поступлений в январе-октябре текущего года с учетом доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование от налогоплательщиков, администрируемых налоговыми органами Волгоградской области, составил более 164 млрд. рублей - на 43,3% или на 49,5 млрд. больше аналогичного периода прошлого года. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в УФНС России по региону.
В доходы федерального бюджета перечислено 65,3 млрд. - 39,8% от общего объема поступлений при росте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,9 раза. В консолидированный бюджет области - 55,3 млрд. рублей или 33,7 % при росте на 109,5%. Объем поступивших страховых взносов составил 43,4 млрд. рублей или 26,5 % при росте на 5,8%.
Налоговые поступления в основном сформированы за счет налога на доходы физических лиц, НДС, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и платежей за пользование природными ресурсами.
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