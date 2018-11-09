В Волгоградской области поступления налогов в бюджет растут





Общий объем поступлений в январе-октябре текущего года с учетом доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование от налогоплательщиков, администрируемых налоговыми органами Волгоградской области, составил более 164 млрд. рублей - на 43,3% или на 49,5 млрд. больше аналогичного периода прошлого года. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в УФНС России по региону.

В доходы федерального бюджета перечислено 65,3 млрд. - 39,8% от общего объема поступлений при росте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,9 раза. В консолидированный бюджет области - 55,3 млрд. рублей или 33,7 % при росте на 109,5%. Объем поступивших страховых взносов составил 43,4 млрд. рублей или 26,5 % при росте на 5,8%.

Налоговые поступления в основном сформированы за счет налога на доходы физических лиц, НДС, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и платежей за пользование природными ресурсами.



