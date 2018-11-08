"Куда улетели самолеты?": губернатор поставил задачу найти расхитителей имущества волгоградского авиаклуба







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: в Волгоградской области возродят легендарный авиаклуб, металлургический комбинат «Красный Октябрь» признан банкротом, результаты экспертизы по делу волжского убийцы-расчленителя и другие темы дня.

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