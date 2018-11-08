Аналитика

"Куда улетели самолеты?": губернатор поставил задачу найти расхитителей имущества волгоградского авиаклуба

Аналитика 08.11.2018 20:03
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08.11.2018 20:03



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: в Волгоградской области возродят легендарный авиаклуб, металлургический комбинат «Красный Октябрь» признан банкротом, результаты экспертизы по делу волжского убийцы-расчленителя и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00. 

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