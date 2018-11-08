Активы "Красного Октября" в Волгограде доверят независимому конкурсному управляющему





Полгода будет длиться конкурсное производство в отношении металлургического комбината "Красный Октябрь", который сегодня был признан банкротом, сообщает ИА "Высота 102".

Напомним, что по итогам процедуры наблюдения, введенной в марте этого года по иску от налоговой инспекции из-за долгов на 600 млн рублей, арбитражный суд Волгоградской области признал предприятие банкротом. Конкурсное производство, которое является финальной стадией процедуры признания должника финансово несостоятельным с последующей ликвидацией юридического лица, завершится 7 мая 2019 года. Все это время рычаги руководства предприятием будут в руках независимого конкурсного управляющего, которого назначит суд методом случайной выборки. Главная его задача - обеспечение целостности, сохранности, аккумуляция и продажа принадлежащего должнику имущества.





По словам члена Адвокатской палаты Волгоградской области Алексея Винокурова, по закону, если бы других должников не оказалось, то на назначение конкурсного управляющего могли повлиять структуры, зависимые от нынешнего владельца предприятия. Однако иск от налоговой инспекции, поданной из-за долгов предприятия по налогам, не позволил "Красному Октябрю" ввести собственного конкурсного управляющего.

Напомним, что владельцем ВМК "Красный Октябрь" является Дмитрий Герасименко. 100% акций ВМК принадлежит компании Red October International S. A. (Швейцария), которая в декабре 2017 года подала иск о банкротстве "Красного Октября". Герасименко в настоящее время скрывается от российского правосудия за границей. Ему, напомним, предъявлены обвинения по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями" и статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Он заочно арестован судом и объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном выводе активов ВМК на сумму более 6 млрд рублей.



