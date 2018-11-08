Активы "Красного Октября" в Волгограде доверят независимому конкурсному управляющему

Экономика 08.11.2018 18:06
2961 18
08.11.2018 18:06
Полгода будет длиться конкурсное производство в отношении металлургического комбината "Красный Октябрь", который сегодня был признан банкротом, сообщает ИА "Высота 102".
Напомним, что по итогам процедуры наблюдения, введенной в марте этого года по иску от налоговой инспекции из-за долгов на 600 млн рублей, арбитражный суд Волгоградской области признал предприятие банкротом. Конкурсное производство, которое является финальной стадией процедуры признания должника финансово несостоятельным с последующей ликвидацией юридического лица, завершится 7 мая 2019 года. Все это время рычаги руководства предприятием будут в руках независимого конкурсного управляющего, которого назначит суд методом случайной выборки. Главная его задача - обеспечение целостности, сохранности, аккумуляция и продажа принадлежащего должнику имущества.
По словам члена Адвокатской палаты Волгоградской области Алексея Винокурова, по закону, если бы других должников не оказалось, то на назначение конкурсного управляющего могли повлиять структуры, зависимые от нынешнего владельца предприятия. Однако иск от налоговой инспекции, поданной из-за долгов предприятия по налогам, не позволил "Красному Октябрю" ввести собственного конкурсного управляющего.
Напомним, что владельцем ВМК "Красный Октябрь" является Дмитрий Герасименко. 100% акций ВМК принадлежит компании Red October International S. A. (Швейцария), которая в декабре 2017 года подала иск о банкротстве "Красного Октября". Герасименко в настоящее время скрывается от российского правосудия за границей. Ему, напомним, предъявлены обвинения по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями" и статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Он заочно арестован судом и объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном выводе активов ВМК на сумму более 6 млрд рублей.
Реклама
Популярное по теме
09.10.2018 13:33
10848 33
22.10.2018 13:35
11406 25
18.10.2018 11:07
6429 45
Власти Волгоградской области пообещали поддержку рабочим завода-банкрота08.11.2018 20:27
Суд признал банкротом волгоградский меткомбинат "Красный Октябрь"08.11.2018 13:01
Власти Волгоградской области получили директиву о ликвидации ГУПов и МУПов07.11.2018 14:23
Владимир Русаев возглавит объединенный бизнес ВТБ в Волгоградской области06.11.2018 12:46
«Сады Придонья» получили одобрение диетологов и нутрициологов02.11.2018 15:42
Промсвязьбанк первым на рынке совершил сделку с МФО по тендерному кредитованию через специальные счета 44-ФЗ02.11.2018 15:16
Сто заполненных анкет кандидатов для работы в АО «КАУСТИК» – итоги «Дня твоей карьеры -2018»02.11.2018 12:37
Волгоградский филиал Россельхозбанка выделил более 3 млрд рублей на сезонные полевые работы02.11.2018 12:02
ВТБ в ЮФО увеличил ресурсный портфель до 222 млрд рублей02.11.2018 11:41
ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам до 1 трлн рублей01.11.2018 12:48
Волгоградский «КАУСТИК» увеличил платежи в федеральный и региональный бюджеты01.11.2018 10:32
ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов на треть31.10.2018 17:31
Лучше, чем вчера: в Волгоградскую облдуму внесен «позитивный» проект бюджета региона 2019 года31.10.2018 15:57
В волгоградских концессиях директор попал «под сокращение»31.10.2018 14:59
Банк «Открытие» станет банком первого выбора31.10.2018 14:52
Реклама