Экономика

В Волгограде чиновники планируют пожары свести к нулю

Экономика 09.11.2018 17:13
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09.11.2018 17:13


Департаментом городского хозяйства администрации Волгограда разработан проект программы «Комплекс мероприятий по охране окружающей среды Волгограда» на 2019-2021 годы», общий объем финансирования которой составит 116 658,9 тыс. руб. Согласно документу, - сообщает ИА «Высота 102», - ожидается до 8% уменьшение доли проб, превышающих предельно допустимые концентрации.
На 38,5%  планируется  достижение отношения фактического объема вырубаемой древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях городского лесничества, к объему, отведенному под санитарные рубки древесины. За счет проведения уходов - уменьшение риска гибели лесных насаждений на 40%  и от вредителей леса - на 60 % за счет своевременных обработок.  
Предусматривается до 0,1% и снижение доли площади, охваченной лесными пожарами, от площади городских лесов, покрытых лесной растительностью. Также планируется обеспечить охрану городских лесов на территории 13839,2 га, уменьшить на 95% риск распространения лесных пожаров за счет содержания 6325 тыс. погонных метров противопожарных барьеров и минерализованных полос. 
В планах – содержание лесных дорог противопожарного назначения протяженностью 29 тыс. погонных метров, ликвидация загрязнения (несанкционированные свалки ТКО) на территории городского лесничества в объеме 8760 кубометров, ряд других мероприятий, направленных на снижение количества обращений граждан на загрязнение окружающей среды, которые поступают на круглосуточный телефон оперативной экологической службы.

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