Жители Волгоградской области уйдут на пенсию с комфортом





В Волгоградском отделении пенсионного фонда России продолжают тратить деньги на ремонт зданий ПФР. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, так, на выборочный капремонт управления Дзержинского района выделен 1 миллион рублей. Жители Волжского также в скором времени смогут уходить на пенсию с еще большим комфортом – 200 тысяч рублей выделено на подготовку проекта будущего капремонта. Кроме того, площади управления, как уже сообщало информагентство, станут больше. Так, Волгоградское отделение ПФР выкупило помещение и на первом этаже по ул. Молодежная, 12, где ранее на втором этаже располагалось управление пенсионного фонда. В отделении пояснили, что сделали это ради удобства инвалидов, пожилых людей и мам с детьми, которые испытывали сложности при подъеме по лестнице. Покупка обошлась почти в 17 миллионов рублей.

Ранее информагентство сообщало, что в этом году на модернизацию зданий пенсионного фонда в Волгоградской области ушло более 30 миллионов рублей. Еще столько же было потрачено и в 2016 году. Между тем, напомним, с 1 января для россиян меняется возраст выхода на пенсию – для женщин с 60 лет, для мужчин и того больше – с 65 лет. Власти объяснили необходимость непопулярной реформы нехваткой средств в пенсионном фонде и в бюджете страны.



