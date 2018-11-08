Происшествия 08.11.2018 14:31
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08.11.2018 14:31
Более 850 тысяч рублей похитили из бюджета 60 летняя женщина и ее дочь. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры региона, главный бухгалтер «Детской школы искусств №4» устроила своего ребенка костюмером в школу, где и работала. Но в реальности девушка только числилась на должности и каждый месяц получала зарплату. «Проработать» так лжекостюмеру удалось с ноября 2010-го по сентябрь 2016 года.
За мошенничество бывшего бухгалтера в силу возраста и состояния здоровья приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. А ее дочь получила реальный срок — полтора года колонии общего режима. С решением суда мошенницы не согласны и вину не признают.
Досталось и теперь уже бывшему директору школы. 65-летнего мужчину за мошенничество с использованием служебного положения приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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