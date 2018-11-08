



Арбитражный суд Волгоградской области сегодня признал банкротом металлургический комбинат (ВМК) "Красный Октябрь" по итогам рассмотрения результатов процедуры наблюдения, введенной в марте этого года по иску от налоговой инспекции из-за долгов на 600 млн рублей, сообщает ИА "Высота 102".

"Признать должника банкротом и ввести процедуру конкурсного наблюдения на 6 месяцев", - такое решение озвучила судья.