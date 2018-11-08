Экономика 08.11.2018 13:01
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08.11.2018 13:01
Арбитражный суд Волгоградской области сегодня признал банкротом металлургический комбинат (ВМК) "Красный Октябрь" по итогам рассмотрения результатов процедуры наблюдения, введенной в марте этого года по иску от налоговой инспекции из-за долгов на 600 млн рублей, сообщает ИА "Высота 102".
"Признать должника банкротом и ввести процедуру конкурсного наблюдения на 6 месяцев", - такое решение озвучила судья.
Напомним, как ранее сообщало ТАСС, заявление о банкротстве комбината подавала в суд компания Red October International S. A. (Швейцария), которая владеет 100% акций ВМК. В апреле 2017 года в деле о банкротстве между "Красным Октябрем" и Альфа-банком было заключено мировое соглашение. Однако уже осенью того же года иск о банкротстве к предприятию предъявила инспекции ФНС №2 по Волгоградской области.
Владельцем ВМК "Красный Октябрь" является Дмитрий Герасименко. Ему предъявлены обвинения по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями" и статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал Герасименко. Кроме того, он объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном выводе активов на сумму более 6 млрд рублей. Известно, что Герасименко скрывается от российского правосудия за границей.
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