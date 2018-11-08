На выезде с Нулевой продольной в Волгограде изменится приоритет движения





Схема движения на выезде с Нулевой продольной в Ворошиловском районе изменится с 19 ноября. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда, теперь приоритет получает транспорт, двигающийся по ул. им. Калинина со стороны Нулевой продольной магистрали прямо или поворачивающий на ул. Циолковского. Отрезок ул. Калинина от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Циолковского становится второстепенной дорогой.

Дислокация дорожных знаков на перекрестке будет изменена в ночь на 19 ноября. Администрация Волгограда призывает водителей быть внимательнее при движении по указанному перекрестку и обращать внимание на новые знаки дорожного ориентирования.



