На выезде с Нулевой продольной в Волгограде изменится приоритет движения

Общество 08.11.2018 12:37
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08.11.2018 12:37
Схема движения на выезде с Нулевой продольной в Ворошиловском районе изменится с 19 ноября. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда, теперь приоритет получает транспорт, двигающийся по ул. им. Калинина со стороны Нулевой продольной магистрали прямо или поворачивающий на ул. Циолковского. Отрезок ул. Калинина от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Циолковского становится второстепенной дорогой.
Дислокация дорожных знаков на перекрестке будет изменена в ночь на 19 ноября. Администрация Волгограда призывает водителей быть внимательнее при движении по указанному перекрестку и обращать внимание на новые знаки дорожного ориентирования.
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