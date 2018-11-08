



Полностью вменяемым признали московские эксперты Александра Масленникова, который обвиняется в жестоком убийстве двух девушек в Волжском. Об этом ИА "Высота 102" сегодня после судебного заседания по этому громкому делу сообщил Владимир Шапошников - брат одной из убитых девушек. Он заявил, что ему сообщили результаты экспертизы.

Напомним, что сегодня на заседании в Волгоградском областном суде Масленников и его адвокат настояли на том, чтобы результаты психолого-психиатрической экспертизы, которая проводилась в Москве, были исследованы в закрытом режиме. Они заявили, что не хотят разглашения личных данных. Суд ходатайство удовлетворил, после чего прессу попросили покинуть зал заседаний. Следующее заседание суда назначено на 15 ноября.