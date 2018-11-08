Расследования 08.11.2018 12:03
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08.11.2018 12:03
Полностью вменяемым признали московские эксперты Александра Масленникова, который обвиняется в жестоком убийстве двух девушек в Волжском. Об этом ИА "Высота 102" сегодня после судебного заседания по этому громкому делу сообщил Владимир Шапошников - брат одной из убитых девушек. Он заявил, что ему сообщили результаты экспертизы.
Напомним, что сегодня на заседании в Волгоградском областном суде Масленников и его адвокат настояли на том, чтобы результаты психолого-психиатрической экспертизы, которая проводилась в Москве, были исследованы в закрытом режиме. Они заявили, что не хотят разглашения личных данных. Суд ходатайство удовлетворил, после чего прессу попросили покинуть зал заседаний. Следующее заседание суда назначено на 15 ноября.
Напомним, 13 октября прошлого года в Волжском пропали две девушки: Дарья Лабутина и Ольга Шапошникова. Последний раз их видели в караоке-клубе "Voice". Они отдыхали там вместе с уже судимым за тяжкие преступления 31-летним Александром Масленниковым. После клуба девушки согласись поехать с Масленниковым в снятую им на сутки квартиру. По данным следствия, спустя всего несколько часов подсудимый во время ссоры убил девушек ножом и расчленил их тела. Позже закопал останки в лесополосе.
Подозреваемый пытался скрыться. Даже переехал в Московскую область, где его вскоре и задержали. 28 октября Масленникова этапировали в Волжский. Стоит отметить, подсудимый не раз нарушал закон. За несколько месяцев до случившегося он вышел из тюрьмы, где отсидел 11 лет за изнасилование и разбой.
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