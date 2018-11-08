



Сегодня обвиняемый в жестоком убийстве двух девушек Александр Масленников и его адвокат настояли на том, чтобы результаты психолого-психиатрической экспертизы, которая проводилась в Москве, были исследованы в закрытом режиме. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", суд это ходатайство удовлетворил. После этого прессу попросили покинуть зал заседаний. Напомним, экспертиза Масленникова на вменяемость проводилась в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Следующее заседание суда назначено на 15 ноября.

Напомним, 13 октября прошлого года в Волжском пропали две девушки: Дарья Лабутина и Ольга Шапошникова. Последний раз их видели в караоке-клубе "Voice". Они отдыхали там вместе с уже судимым за тяжкие преступления 31-летним Александром Масленниковым. После клуба девушки согласись поехать с Масленниковым в снятую им на сутки квартиру. По данным следствия, спустя всего несколько часов подсудимый во время ссоры убил девушек ножом и расчленил их тела. Позже закопал останки в лесополосе.

Подозреваемый пытался скрыться. Даже переехал в Московскую область, где его вскоре и задержали. 28 октября Масленникова этапировали в Волжский. Стоит отметить, подсудимый не раз нарушал закон. За несколько месяцев до случившегося он вышел из тюрьмы, где отсидел 11 лет за изнасилование и разбой.







