Вменяем или нет?: в Волгограде результаты экспертизы убийцы-расчленителя исследуют в закрытом режиме
Расследования 08.11.2018 11:48
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08.11.2018 11:48
Сегодня обвиняемый в жестоком убийстве двух девушек Александр Масленников и его адвокат настояли на том, чтобы результаты психолого-психиатрической экспертизы, которая проводилась в Москве, были исследованы в закрытом режиме. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", суд это ходатайство удовлетворил. После этого прессу попросили покинуть зал заседаний. Напомним, экспертиза Масленникова на вменяемость проводилась в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Следующее заседание суда назначено на 15 ноября.
Напомним, 13 октября прошлого года в Волжском пропали две девушки: Дарья Лабутина и Ольга Шапошникова. Последний раз их видели в караоке-клубе "Voice". Они отдыхали там вместе с уже судимым за тяжкие преступления 31-летним Александром Масленниковым. После клуба девушки согласись поехать с Масленниковым в снятую им на сутки квартиру. По данным следствия, спустя всего несколько часов подсудимый во время ссоры убил девушек ножом и расчленил их тела. Позже закопал останки в лесополосе.
Подозреваемый пытался скрыться. Даже переехал в Московскую область, где его вскоре и задержали. 28 октября Масленникова этапировали в Волжский. Стоит отметить, подсудимый не раз нарушал закон. За несколько месяцев до случившегося он вышел из тюрьмы, где отсидел 11 лет за изнасилование и разбой.
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