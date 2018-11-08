Расследования

Вменяем или нет?: в Волгограде результаты экспертизы убийцы-расчленителя исследуют в закрытом режиме

Расследования 08.11.2018 11:48
292 2
08.11.2018 11:48


Сегодня обвиняемый в жестоком убийстве двух девушек Александр Масленников и его адвокат настояли на том, чтобы результаты психолого-психиатрической экспертизы, которая проводилась в Москве, были исследованы в закрытом режиме. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", суд это ходатайство удовлетворил. После этого прессу попросили покинуть зал заседаний. Напомним, экспертиза Масленникова на вменяемость проводилась в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Следующее заседание суда назначено на 15 ноября.
Напомним, 13 октября прошлого года в Волжском пропали две девушки: Дарья Лабутина и Ольга Шапошникова. Последний раз их видели в караоке-клубе "Voice". Они отдыхали там вместе с уже судимым за тяжкие преступления 31-летним Александром Масленниковым. После клуба девушки согласись поехать с Масленниковым в снятую им на сутки квартиру. По данным следствия, спустя всего несколько часов подсудимый во время ссоры убил девушек ножом и расчленил их тела. Позже закопал останки в лесополосе.
Подозреваемый пытался скрыться. Даже переехал в Московскую область, где его вскоре и задержали. 28 октября Масленникова этапировали в Волжский. Стоит отметить, подсудимый не раз нарушал закон. За несколько месяцев до случившегося он вышел из тюрьмы, где отсидел 11 лет за изнасилование и разбой. 


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Установлена причина смерти 4-летнего мальчика из Михайловки Волгоградской области
04.11.2018 19:05
38538 0
Дело закрыли: В Волгограде отец погибшего в школе подростка судится с департаментом образования
12.10.2018 15:37
16219 9
В Волгоградской области нашли тело пропавшего ребенка в уличном туалете (ФОТО)
04.11.2018 12:21
34694 2
Расследования
08.11.2018 12:03
Расследования 08.11.2018 12:03
5248 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
08.11.2018 10:17
Расследования 08.11.2018 10:17
441 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
08.11.2018 09:09
Расследования 08.11.2018 09:09
1034 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.11.2018 16:45
Расследования 07.11.2018 16:45
4552 11 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.11.2018 16:13
Расследования 07.11.2018 16:13
7591 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.11.2018 15:29
Расследования 07.11.2018 15:29
1077 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.11.2018 15:03
Расследования 07.11.2018 15:03
1119 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.11.2018 14:55
Расследования 07.11.2018 14:55
1849 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.11.2018 09:47
Расследования 07.11.2018 09:47
7506 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.11.2018 17:44
Расследования 06.11.2018 17:44
7204 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.11.2018 16:56
Расследования 06.11.2018 16:56
3552 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.11.2018 12:10
Расследования 06.11.2018 12:10
3624 11 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.11.2018 11:18
Расследования 06.11.2018 11:18
9786 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.11.2018 10:39
Расследования 06.11.2018 10:39
4897 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.11.2018 16:54
Расследования 05.11.2018 16:54
5761 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:01
Суд признал банкротом волгоградский меткомбинат "Красный Октябрь"Смотреть фотографии
12:37
На выезде с Нулевой продольной в Волгограде изменится приоритет движенияСмотреть фотографии
12:03
Экспертиза признала вменяемым убийцу-расчленителя двух девушек в Волгоградской области Смотреть фотографии
11:48
Вменяем или нет?: в Волгограде результаты экспертизы убийцы-расчленителя исследуют в закрытом режимеСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде бывший глава комитета по культуре займется отловом собак Смотреть фотографии
11:15
В руднике Гремячинского ГОКа заработал подземный медицинский пунктСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области поймали сбившего двоих подростков водителя-трусаСмотреть фотографии
10:46
Солдатская Слава: В Волгограде сталинградские фронтовики «загнали в угол» миллионеров из Австралии Смотреть фотографии
10:26
Эбола, чума и холера: волгоградцев предупредили об опасных болезнях за рубежомСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области суд «завернул» дело топ-менеджеров скандального долгострояСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде бывший заключенный вновь попал за решетку за передачу героина в колониюСмотреть фотографии
09:09
В Волгоградской области женщину-инвалида отправили в колонию за серию кражСмотреть фотографии
05:21
В Волгоградской области учатся защищать здоровье от «грязных» продуктовСмотреть фотографии
20:01
В Волгоградской области с трудом взяли пробу асфальта на мосту через Ахтубу Cмотреть видео
18:16
В парке «Сказка» в Волгограде появится избушка на курьих ножкахСмотреть фотографии
17:30
Прокурорам и ОНФ рассказали о беспределе в пожарном ведомстве Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:09
Марш, марш – левой!: В Волгограде коммунисты отметили годовщину революции в альянсеСмотреть фотографии
16:55
В Волжском на месте «ушедшего под землю» трубопровода появилась благоустроенная зонаСмотреть фотографии
16:52
Управляющую компанию в Волгограде оштрафовали на миллион за коррупциюСмотреть фотографии
16:45
Карантин не помеха: на острове Сарпинский в Волгограде продолжают рубить и вывозить лес Смотреть фотографии
16:13
В Волгограде главбух тратил на себя миллионы гендиректора фирмыСмотреть фотографии
15:57
В Волжском затопило новую "Матрешку"Смотреть фотографии
15:34
Авиадебошира-курильщика высадили в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:29
Дело об ограблении ювелирных салонов в трех регионах РФ рассмотрят в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:03
Двое поджигателей торгового павильона в Волгограде не смогли обжаловать приговорСмотреть фотографии
14:55
В Волгоградской области вынесли приговор лжепедиатруСмотреть фотографии
14:23
Власти Волгоградской области получили директиву о ликвидации ГУПов и МУПов Смотреть фотографии
13:59
Асфальт с моста через Ахтубу в Волгоградской области взяли на анализСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде коммунисты в годовщину Октября подняли новое красное знамя на "Гасителе"Смотреть фотографии
13:09
Волгоградские краеведы разыскивают потомков матроса с крейсера «Аврора»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 