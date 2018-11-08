В Волгограде бывший глава комитета по культуре займется отловом собак





Отловом бродячих собак, а также выращиванием зеленых насаждений займется бывший председатель комитета по культуре администрации Волгограда. Слух о том, что Дмитрий Куделькин меняет профессию, активно муссировался среди сотрудников муниципальных культурных учреждений в последние дни. В пресс-службе мэрии ИА «Высота 102» новость подтвердили. «Да, Дмитрий Куделькин назначен директором муниципального казенного предприятия «Горпитомник», - коротко пояснили журналистам.

Дмитрий Куделькин покинул должность главного «культурного» чиновника Волгограда в конце сентября текущего года. Примечательно, что ушел он не сам – трудовой контракт с ним был расторгнут в одностороннем порядке. Данная формулировка встречается крайне редко – как правило, руководителей ведомств, которые не справились с работой, просят написать заявление по собственному желанию. Вероятно, вопросов к деятельности господина Куделькина оказалось немало. К слову, перед отставкой чиновника разразился коррупционный скандал в подведомственном ему учреждении – молодежном театре, бывший главбух которого стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Женщину подозревают в том, что она похитила 650 тысяч рублей при начислении зарплат актерам и другим работникам театра.

К слову, Дмитрий Куделькин сам руководил молодежным театром до ноября 2016 года. Но не вся его жизнь театр. Так, ранее возглавлял муниципальное предприятие «Детский городской парк», в ведении которого находится парк «Сказка» в Ворошиловском районе. Сферы благоустройства и культуры – крайне далеко друг от друга. Но господина Куделькина отсутствие должного опыта, по всей видимости, не смущало. Хотя надолго в этих должностях он не задерживался.

Теперь бывшему чиновнику придется осваивать совершенно новые горизонты: предприятие «Горпитомник» является единственным предприятием города, которое занимается отловом и содержанием безнадзорных животных. Кроме того, МКП занимается выращиванием зеленых насаждений. Бывший директор предприятия, правда, умудрялся проворачивать на посту незаконные дела. Так, по крайней мере, полагает следствие. Весной этого года Константина Епифанова задержали по подозрению в хищении денежных средств, выделенных Горпитомнику» на отлов собак.

Нарекания к деятельности предприятия в августе выражала и КСП Волгограда. Аудиторы в ходе проверки не нашли подтверждения обоснованности и результативности отдельных расходов. Земельный участок, предоставленный в аренду МКП «Горпитомник», по мнению ревизоров, используется неэффективно по причине малой площади, занятой зелеными насаждениями, и отсутствием организованной системы полива. От бывшего председателя комитета по культуре, по всей видимости, ждут, что он быстро перестроится и наладит работу в «проблемном» муниципальном предприятии.

Дмитрий Куделькин – активный член «Единой России». В недавнем прошлом состоял в рядах регионального политсовета партии. В этом году участвовал в праймериз «ЕР» по отбору кандидатов в депутаты Волгоградской гордумы. Однако победу на предварительном голосовании не одержал. Содействие в проведении выборов, тем не менее, Куделькин оказывал, будучи председателем участковой избирательной комиссии Центрального района №1007. Эту должность он занимает и по сей день. В состав УИКа его включили по предложению местного отделения партии власти.



