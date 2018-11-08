Происшествия 08.11.2018 11:04
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08.11.2018 11:04
Полицейские задержали водителя "Лады Х-Рэй", который сбил в Камышине двоих подростков, а затем скрылся с места ДТП. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, на улице Пролетарской напротив дома №2 водитель совершил наезд на 14-летних школьников, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Водитель скрылся, а подростки о факте ДТП сообщили администрации школы, которые передали информацию в ГАИ. В результате проведенных мероприятий полицейские задержали беглеца и привлекли его к административной ответственности. Дети были доставлены в травмпункт, где им диагностированы ушибы и травмы головы.
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