



Полицейские задержали водителя "Лады Х-Рэй", который сбил в Камышине двоих подростков, а затем скрылся с места ДТП. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, на улице Пролетарской напротив дома №2 водитель совершил наезд на 14-летних школьников, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель скрылся, а подростки о факте ДТП сообщили администрации школы, которые передали информацию в ГАИ. В результате проведенных мероприятий полицейские задержали беглеца и привлекли его к административной ответственности. Дети были доставлены в травмпункт, где им диагностированы ушибы и травмы головы.



