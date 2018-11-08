В руднике Гремячинского ГОКа заработал подземный медицинский пункт

Общество 08.11.2018 11:15
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08.11.2018 11:15
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» увеличивает протяженность подземных горных выработок рудника Гремячинского ГОКа в Волгоградской области. Шахтерам день ото дня нужно преодолевать все большее расстояние от своих рабочих мест до места подъема на поверхность.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, чтобы обеспечить своевременное оказание незамедлительной медицинской помощи работнику в случае происшествия, а также создать место для отдыха сотрудников, в подземном руднике ГОКа начали работу комплектные модульные мобильные медпункт и комната отдыха, которые могут перемещаться вслед за проведением выработок.
«Забота о безопасности сотрудников - высший приоритет компании «ЕвроХим-ВолгаКалия». Хотя устройство подземного медицинского пункта не является обязательным требованием законодательства в области охраны труда, оно было проведено «ЕвроХим-ВолгаКалием» по добровольной инициативе для еще большего повышения безопасности условий труда в подземном руднике», - отметили в компании.
Медицинский пункт состоит из небольшой входной зоны, приемного отделения и процедурного кабинета, оснащенного всей необходимой мебелью, медицинскими аппаратами и оборудованием.
Комната отдыха расположена рядом с медицинским пунктом и представляет собой изолированное помещение, в котором установлены система кондиционирования воздуха, мебель, источник чистой питьевой воды. В общем, есть все необходимое, чтобы шахтеры могли провести рабочий перерыв в комфортных условиях. Для наладки работы этих объектов потребовались слаженные действия всех структурных подразделений «ЕвроХим-ВолгаКалия».
И теперь, спускаясь в рудник, проходчики могут быть уверены в том, что в случае необходимости получат своевременную медицинскую помощь. Их коллеги, успешно выполнив важную и сложную работу по организации монтажа и работы медпункта, от души желают всем, кто спускается под землю, чтобы медпомощь им никогда не понадобилась.
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