



Житель Волгограда Андрей Костин, ранее судимый за кражи, разбойные нападения и грабежи, отправится в колонию особого режима на 7,5 лет за передачу в колонию героина. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такой приговор вынес Тракторозаводский районный суд Волгограда.

В судебном заседании установлено, что Костин пообещал своему знакомому, продолжающему находиться в исправительном учреждении, после освобождения передать ему в колонию наркотики.

С этой целью он спрятал пакетик с героином в рукоятке бритвенного помазка, который вместе с другими средствами личной гигиены передал сожительнице знакомого, собиравшейся посетить того в исправительном учреждении. При этом женщина не была осведомлена о преступных намерениях Костина. При досмотре передачи сотрудниками исправительного учреждения наркотики были обнаружены и изъяты.

Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по г.Волгограду. Приговор в законную силу не вступил.



