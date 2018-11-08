Эбола, чума и холера: волгоградцев предупредили об опасных болезнях за рубежом





Памятку об опасных заболеваниях, которые в настоящее время свирепствуют на некоторых территориях за рубежом, опубликовало управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", самой опасной для туристов по-прежнему остается Африка. С мая этого года в этой стране идет уже девятая по счету эпидемия лихорадки Эбола. В Конго уже зарегистрировано 39 случаев заболевания, из которых 17 закончились летальным исходом. На территории Африканского континента свирепствует и чума. Вспышки этого заболевания фиксируются в Конго, Замбии, Уганде, Танзании, Мадагаскаре. В текущем году в общей сложности зарегистрировано 259 новых случаев заболевания чумой, из них 71% случаев бубонной формы болезни, 29% – легочной, унесших жизни 28 человек.

Случаи заболевания холерой с начала года отмечены в 10 из 21 страны Восточной и Южной Африки. Всего было зарегистрировано 17279 случаев заболеваний холерой и острой водянистой диареей, из низ 268 случаев закончились летальным исходом (Ангола, Замбия, Зимбабве, Малави, Мозамбик, Кения, Руанда, Сомали, Танзания, Уганда). В настоящее время вспышка холеры и острой водянистой диареей продолжается в 7 странах африканского континента (Ангола, Замбия, Зимбабве, Кения, Сомали, Танзания, Уганда).

Неблагополучными по холере также является Гаити, Доминиканская Республика, Куба, Эквадор, Индия, Непал, Бангладеш, Таиланд, Мьянма, Южная Корея, Йемен, Афганистан, Пакистан, Ирак и Сирия.

Лихорадка Денге широко распространена в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины), Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Египет), в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия и др.).

В настоящий период вспышка лихорадки Денге продолжается на Сейшельских островах. Заболевания выявляются также в Мавритании и Танзании. В последние годы в России отмечены завозные случаи лихорадки Денге. Были они и в Волгоградской области. Заболевание было выявлено у волгоградцев, вернувшихся с Таиланда и Вьетнама.



