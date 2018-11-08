Общество

В Волгоградской области суд «завернул» дело топ-менеджеров скандального долгостроя

Общество 08.11.2018 10:22
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08.11.2018 10:22


Уголовное дело в отношении руководителей ООО «АхтубаСитиПарк» возвращено прокурору Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда. Основанием для этого в суде назвали необходимость устранения недостатков, препятствующих рассмотрению дела. 
Напомним, ранее в ГУ МВД по Волгоградской области заявили о завершении расследования уголовного дела в отношении двух топ-менеджеров ЖК «АхтубаСитиПарк» по обвинению в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, руководитель строительного проекта совместно с генеральным директором компании в период с апреля 2014 года по ноябрь 2016 года получили от дольщиков свыше 250 миллионов рублей. Однако большая часть средств ушла «налево». В итоге было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ, потерпевшими признаны свыше 200 человек. Объем собранных по делу доказательств составляет 50 томов. 
Руководители строительной компании вину свою в содеянном не признали. За совершение преступления обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время определен новый застройщик, который занимается достройкой объекта.



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