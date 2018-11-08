В Волгоградской области женщину-инвалида отправили в колонию за серию краж

Расследования 08.11.2018 09:09
1034 6
08.11.2018 09:09
Два года и 10 месяцев в колонии общего режима проведет инвалид с детства из Октябрьского района за совершенные кражи чужого имущества. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление, осужденной удалось добиться смягчения приговора - она проведет в колонии на 4 месяца меньше, чем ей было назначено Октябрьским районным судом. Несмотря на то, что женщина ранее была неоднократно судима за кражи, суд принял во внимание, что она является инвалидом третьей группы.
Следствием и судом установлено, что осужденная проникла в чужой дом, откуда похитила сотовый телефон, обувь, одежду и даже газированный напиток "Лимонад". Также женщина обокрала посетителей пляжа. Ее добычей стали сотовые телефоны и личные вещи отдыхающих.
Реклама
Популярное по теме
04.11.2018 19:05
38538 0
12.10.2018 15:37
16219 9
04.11.2018 12:21
34694 2
Экспертиза признала вменяемым убийцу-расчленителя двух девушек в Волгоградской области08.11.2018 12:03
Расследования 08.11.2018 12:03
5252 5 Обсудить
Вменяем или нет?: в Волгограде результаты экспертизы убийцы-расчленителя исследуют в закрытом режиме08.11.2018 11:48
Расследования 08.11.2018 11:48
294 2 Обсудить
В Волгограде бывший заключенный вновь попал за решетку за передачу героина в колонию08.11.2018 10:17
Расследования 08.11.2018 10:17
443 3 Обсудить
Карантин не помеха: на острове Сарпинский в Волгограде продолжают рубить и вывозить лес07.11.2018 16:45
Расследования 07.11.2018 16:45
4552 11 Обсудить
В Волгограде главбух тратил на себя миллионы гендиректора фирмы07.11.2018 16:13
Расследования 07.11.2018 16:13
7592 8 Обсудить
Дело об ограблении ювелирных салонов в трех регионах РФ рассмотрят в Волгограде07.11.2018 15:29
Расследования 07.11.2018 15:29
1077 0 Обсудить
Двое поджигателей торгового павильона в Волгограде не смогли обжаловать приговор07.11.2018 15:03
Расследования 07.11.2018 15:03
1119 3 Обсудить
В Волгоградской области вынесли приговор лжепедиатру07.11.2018 14:55
Расследования 07.11.2018 14:55
1850 3 Обсудить
Бывший замначальника колонии в Волгоградской области стал заключенным колонии07.11.2018 09:47
Расследования 07.11.2018 09:47
7506 5 Обсудить
Лжеводитель администрации Волгоградской области разработал коварный план по отъему денег у сожительницы06.11.2018 17:44
Расследования 06.11.2018 17:44
7204 3 Обсудить
В Волгоградской области сотрудник колонии ответит за "связь" с заключенным06.11.2018 16:56
Расследования 06.11.2018 16:56
3552 4 Обсудить
В Волгоградской области бабушка пыталась "выкупить" внуков-грабителей у полиции06.11.2018 12:10
Расследования 06.11.2018 12:10
3625 11 Обсудить
В Волгоградской области закроют дело о пропаже утонувшего в туалете мальчика06.11.2018 11:18
Расследования 06.11.2018 11:18
9787 7 Обсудить
В Волгоградской области полицейского лишили звания и отправили в колонию за мошенничество06.11.2018 10:39
Расследования 06.11.2018 10:39
4897 8 Обсудить
Житель Волгоградской области сел за решетку за кражу поношенных ботинок05.11.2018 16:54
Расследования 05.11.2018 16:54
5761 0 Обсудить
Реклама