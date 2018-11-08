В Волгоградской области женщину-инвалида отправили в колонию за серию краж





Два года и 10 месяцев в колонии общего режима проведет инвалид с детства из Октябрьского района за совершенные кражи чужого имущества. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление, осужденной удалось добиться смягчения приговора - она проведет в колонии на 4 месяца меньше, чем ей было назначено Октябрьским районным судом. Несмотря на то, что женщина ранее была неоднократно судима за кражи, суд принял во внимание, что она является инвалидом третьей группы.

Следствием и судом установлено, что осужденная проникла в чужой дом, откуда похитила сотовый телефон, обувь, одежду и даже газированный напиток "Лимонад". Также женщина обокрала посетителей пляжа. Ее добычей стали сотовые телефоны и личные вещи отдыхающих.