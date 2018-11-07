В Волгоградской области с трудом взяли пробу асфальта на мосту через Ахтубу











В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: волгоградский автоугонщик задержан в Москве, страшная авария в промзоне Волжского, на острове Сарпинском, несмотря на запрет, продолжают рубить лес и другие темы дня.

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