Аналитика

В Волгоградской области с трудом взяли пробу асфальта на мосту через Ахтубу

Аналитика 07.11.2018 20:01
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07.11.2018 20:01




В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: волгоградский автоугонщик задержан в Москве, страшная авария в промзоне Волжского, на острове Сарпинском, несмотря на запрет, продолжают рубить лес и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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