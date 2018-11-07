В парке «Сказка» в Волгограде появится избушка на курьих ножках

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Общество 07.11.2018 18:16
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07.11.2018 18:16
Фигуры Ивана-царевича, Кота в сапогах и других персонажей сказок появятся в детском городском парке «Сказка». Яркие фигуры любимых всеми персонажей размером в человеческий рост подрядная организация установит вдоль пешеходных аллей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, для юных посетителей в парке разместят игровые и спортивные комплексы, гимнастический городок и красочные скамейки в форме животных для малышей. Вход в парк украсит вывеска с названием. Новые малые архитектурные появятся в «Сказке» после подведения итогов аукциона, который объявлен сегодня. Кроме того, на этой неделе специалисты высадят в парке первые 140 саженцев деревьев и кустарников.
Сегодня подрядная организация выполняет работы по восстановлению фонтана площадью 120 квадратных метров – уже готово техническое помещение и дно сооружения, идет обустройство 3900 квадратных метров дорожек из разноцветной брусчатки, которые оснастят тактильной плиткой, установка современной системы освещения.
На финишном этапе благоустройства подрядная организация организует современную зону отдыха с детскими игровыми комплексами. Детская площадка с качалками, каруселями и горками для малышей от 3 лет будет оборудована на песчаном основании, для детей от 7 до 12 лет - на современном травмобезопасном покрытии.
Украшением парка станут деревянные скамья-качели с подсветкой и фигурки из детских сказок. Так, здесь появятся двухметровые богатырь, Иван-царевич, русская красавица и Кот в сапогах. Создавать сказочное настроение посетителям парка будут также Красная Шапочка, Серый Волк, Баба-яга в ступе и лиса с колобком. Появится в парке и своя избушка на курьих ножках – стилизованный детский домик порядка 3 метров в высоту изготовят из натурального дерева. Вдоль дорожек рабочие установят 30 парковых скамеек и столько же урн, смонтируют порядка 30 новых светильников. Еще 8 прожекторов будут подсвечивать спортивные площадки.
На этой неделе специалисты МБУ ЖКХ «Ворошиловского района» высадят первые саженцы. Обновленный парк украсят 144 дерева, среди них липа, черемуха, ясень, рябина и ива, а также свыше 6,5 тысячи квадратных метров газона. Для ухода за растениями в данный момент монтируется современная поливочная система протяженностью 2,5 километра.
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