Марш, марш – левой!: В Волгограде коммунисты отметили годовщину революции в альянсе





Сегодня волгоградские коммунисты традиционно отметили очередную годовщину Великой Октябрьской социалистической революции шествием и митингом.









Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в мероприятии приняли участие более 200 человек, которые держали в руках плакаты следующего содержания: «Сталинград – столица нашей победы», «Наша цель – социализм!». Впервые в колонне прошли и сторонники «Левого фронта».









Конечным маршрутом шествия стала площадь Ленина. Ораторы по традиции ностальгировали по Советскому Союзу и критиковали нынешнюю власть, припомнив ей, в частности, пенсионную реформу.



















