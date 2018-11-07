Марш, марш – левой!: В Волгограде коммунисты отметили годовщину революции в альянсе

Общество 07.11.2018 17:09
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07.11.2018 17:09
Сегодня волгоградские коммунисты традиционно отметили очередную годовщину Великой Октябрьской социалистической революции шествием и митингом.
Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в мероприятии приняли участие более 200 человек, которые держали в руках плакаты следующего содержания: «Сталинград – столица нашей победы», «Наша цель – социализм!». Впервые в колонне прошли и сторонники «Левого фронта».
Конечным маршрутом шествия стала площадь Ленина. Ораторы по традиции ностальгировали по Советскому Союзу и критиковали нынешнюю власть, припомнив ей, в частности, пенсионную реформу.
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