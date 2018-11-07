Общество

В Волжском на месте «ушедшего под землю» трубопровода появилась благоустроенная зона

Общество 07.11.2018 16:55
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07.11.2018 16:55


Сегодня ООО «Волжские теплосети» завершили благоустройство территории вблизи 11 микрорайона после реконструкции 600 метров старого трубопровода.

Активные работы велись здесь в июне – новые трубы с высокой заводской готовностью предизоляции прокладывали уже под землей, убирая с «фасада» города идущую над землей тепловую магистраль. 
Все работы были завершены по плану - без отставаний по исполнению сроков и сокращений объемов. Уже в сентябре в рамках благоустройства здесь появилась новенькая тротуарная плитка.
  
А сегодня – последний штрих. На месте снесенного киоска сотрудники ООО «Волжские теплосети» и Комбината благоустройства высадили 5 лип.
«Для нас было очень важно не только качественно выполнить все подготовительные работы к началу отопительного сезона, но и благоустроить все территории, где проходила реконструкция и капитальный ремонт теплосетей, - отметил главный инженер ООО «Волжские теплосети» Геннадий Харченко. - С этой задачей мы успешно справились, получилось красиво».
Волжане оценили изменившийся облик улицы. «Стало очень удобно не только пройти к  рынку  в микрорайоне 10/16, но и просто прогуляться по новой и очень красивой брусчатке», - поделились с ИА «Высота 102 жители 11 микрорайона. 
Напомним, в период подготовки к отопительному сезону ООО «Волжские теплосети» капитально отремонтировали вертикальные компенсаторы, тепломагистрали и заменили теплоизоляцию на участках  более 1760 метров,  реконструировали более 1200 метров тепломагистралей с дальнейшим благоустройством территорий. 

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