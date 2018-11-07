



Несмотря на объявленный карантин, с острова Сарпинский продолжают вывозить лес. Сегодня корреспонденты ИА «Высота 102» стали свидетелями того, как с грузовой переправы на правый берег Волги выехали два грузовика, груженные лесом. Между тем, в середине октября в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия сообщили о введении карантина в связи с обнаружением на острове опасного вредителя – изумрудной узкотелой златки. Именно этот вредитель, пояснили в управлении, является причиной усыхания ясеней.









Однако введение карантина подразумевает запрет на вывоз древесины. Впрочем, как убедились журналисты ИА «Высота 102», это не мешает лесорубам заниматься своим делом. Руководитель экологической организации «Зеленый патруль» Ярослав Князев попытался выяснить у перевозчиков, на каком основании они нарушают карантин. Выяснилось, что лес рубят и вывозят по разрешениям, выданным МУ «Горэколес» еще в июне. Действие порубочных билетов заканчивается аж в декабре этого года. Ни о каком карантине, уверяют лесорубы, они не слышали. То есть за соблюдением ограничений, связанных с запретом, не следят ни в самом «Горэколесе», ни в управлении Россельхознадзора, где и вводили карантин.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о ситуации, связанной с вырубкой леса на острове Сарпинский, в свои репортажах. В МУ «Горэколес» заявляли, что на острове вырубается исключительно одна порода деревьев – ясень – в целях санитарной и противопожарной обработки. Также в учреждении уверяли, что под топор идут только больные растения. Однако специалисты филиала федерального учреждения «Центр защиты леса» в сентябре этого года в ходе рейда выявили, что вырубки носят масштабный характер, причем уничтожаются в основном здоровые деревья.











