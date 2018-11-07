В Волгограде главбух тратил на себя миллионы гендиректора фирмы

Расследования 07.11.2018 16:13
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07.11.2018 16:13
Главного бухгалтера крупного предприятия в Волгограде обвиняют в растрате более 4,5 миллиона рублей, которые находились на банковской карте генерального директора. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, 44-летний уже бывший главный бухгалтер крупной коммерческой организации в период с июня 2017 года по май текущего снимал деньги с банковской карты своего начальника, на которую имел доверенность. Деньги он переводил на банковский счет приятеля, а затем распорядился ими по своему усмотрению.
Кроме того, в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что в январе этого года обвиняемый внес в бухгалтерскую программу ложные сведения о приеме на работу человека на должность заместителя главного бухгалтера с окладом в 38 тысяч рублей. Он "выплатил" несуществующему работнику заработную плату на сумму почти 150 тысяч рублей, в действительности присвоив эти деньги себе.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина полностью свою вину признал, возместив причиненный фирме многомиллионный ущерб.
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