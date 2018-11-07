В Волжском затопило новую "Матрешку"

ООО «Волгоградское строительное управление – 77» безвозмездно обязано устранить недостатки, выявленные на объекте детский сад № 8 «Матрешка» в 37 микрорайоне по улице Волжской военной флотилии, 78 в городе Волжский Волгоградской области в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Как сообщили ИА «Высота 102» в Арбитражном суде Волгоградской области, в 2014 году заказчик - МКУ «Городское строительство» городского округа - город Волжский и генподрядчик - ООО «Волгоградское строительное управление-77» заключили муниципальный контракт по строительству детского сада в 37 микрорайоне по улице Волжской военной флотилии, 78 в городе Волжский.

Акт приемки законченного строительством объекта подписан в декабре 2015 года, но уже через два года в ходе эксплуатации объекта был выявлен ряд недостатков. В некоторых групповых помещениях и медицинском кабинете образовались неровности на поверхности пола; не работают вытяжки в 3 туалетных и буфетных комнатах во всех группах; местами протекает кровля и потолок; на стенах здания образовались трещины, на верандах в некоторых группах рушится фундамент; по всему периметру здания отмостка отошла от стен фундаментов, что приводит к проникновению дождевых вод в подвал; разрушается пандус; под порогами входных дверей № 11, 13 образовались зазоры; на территории детского сада лопнула тротуарная плитка, просело асфальтовое покрытие, бордюрные камни просели ниже уровня асфальтового покрытия дороги. Кроме того истец указал, что комната охраны не оснащена компьютером.

Суд пришел к выводу, что выявленные в процессе эксплуатации объекта в период гарантийного срока дефекты являются следствием некачественно выполненных подрядчиком работ и подлежат устранению в рамках гарантийных обязательств. Решение вступило в законную силу.