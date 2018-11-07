Происшествия

Авиадебошира-курильщика высадили в Волгограде

Происшествия 07.11.2018 15:34
3128 4
07.11.2018 15:34


В аэропорту Волгограда в 13.40 экстренно приземлился пассажирский самолет, следовавший по рейсу Назрань (Магас) - Москва (Внуково) авиакомпании "Победа". Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе аэропорта, причина изменения маршрута авиасудна — буйный пассажир. Мужчина закурил прямо во время полета. А в ответ на сделанное замечание начал конфликтовать с бортпроводниками. Самолет было решено посадить, а дебошира передать сотрудникам полиции. Воздушное судно покинуло волгоградский аэропорт в 14.22.
Дебошира сотрудники транспортной полиции доставили в линейное отделение полиции в аэропорту Волгограда. В отношении мужчины 1995 года рождения были составлены протоколы об административном правонарушении по ч.6 ст. 11.17 ("Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна") и по ст. 6.24 КоАП РФ ("Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах"). Нарушителю грозит административный арест до 15 суток и штраф.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
В Волгограде сгорели машины генеральных директоров (ВИДЕО)
23.10.2018 09:22
20646 26
В Волгограде задержали беглого заключенного
10.10.2018 12:27
9744 5
В Волгограде «KIA Sportage» сгорела на дороге в час пик
17.10.2018 20:10
11378 0
Происшествия
07.11.2018 10:16
Происшествия 07.11.2018 10:16
2890 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.11.2018 09:49
Происшествия 07.11.2018 09:49
4275 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.11.2018 09:46
Происшествия 07.11.2018 09:46
1443 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.11.2018 18:15
Происшествия 06.11.2018 18:15
3468 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.11.2018 13:24
Происшествия 06.11.2018 13:24
3671 11 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.11.2018 12:09
Происшествия 06.11.2018 12:09
2177 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.11.2018 11:15
Происшествия 05.11.2018 11:15
4901 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.11.2018 08:39
Происшествия 05.11.2018 08:39
3903 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.11.2018 08:32
Происшествия 05.11.2018 08:32
2748 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.11.2018 17:03
Происшествия 04.11.2018 17:03
8952 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.11.2018 22:42
Происшествия 03.11.2018 22:42
6092 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.11.2018 16:14
Происшествия 03.11.2018 16:14
2613 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.11.2018 11:45
Происшествия 03.11.2018 11:45
2505 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.11.2018 10:00
Происшествия 03.11.2018 10:00
2722 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.11.2018 14:40
Происшествия 02.11.2018 14:40
3846 9 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:09
Марш, марш – левой!: В Волгограде коммунисты отметили годовщину революции в альянсеСмотреть фотографии
16:55
В Волжском на месте «ушедшего под землю» трубопровода появилась благоустроенная зонаСмотреть фотографии
16:52
Управляющую компанию в Волгограде оштрафовали на миллион за коррупциюСмотреть фотографии
16:45
Карантин не помеха: на острове Сарпинский в Волгограде продолжают рубить и вывозить лесСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде главбух тратил на себя миллионы гендиректора фирмыСмотреть фотографии
15:57
В Волжском затопило новую "Матрешку"Смотреть фотографии
15:34
Авиадебошира-курильщика высадили в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:29
Дело об ограблении ювелирных салонов в трех регионах РФ рассмотрят в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:03
Двое поджигателей торгового павильона в Волгограде не смогли обжаловать приговорСмотреть фотографии
14:55
В Волгоградской области вынесли приговор лжепедиатруСмотреть фотографии
14:23
Власти Волгоградской области получили директиву о ликвидации ГУПов и МУПов Смотреть фотографии
13:59
Асфальт с моста через Ахтубу в Волгоградской области взяли на анализСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде коммунисты в годовщину Октября подняли новое красное знамя на "Гасителе"Смотреть фотографии
13:09
Волгоградские краеведы разыскивают потомков матроса с крейсера «Аврора»Смотреть фотографии
12:57
Волгоградский "Красный Октябрь" умолчал про вредные выбросыСмотреть фотографии
11:41
Волгоградская облдума раздаст значки в честь 25-летияСмотреть фотографии
10:48
«Ростелеком» определил победителей турнира по World of TanksСмотреть фотографии
10:16
Рецидивист из Волгоградской области задержан за угон иномарок в ПодмосковьеСмотреть фотографии
09:49
«Лоб в лоб»: авария в Волжском — есть пострадавшие, один водитель погиб (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:47
Бывший замначальника колонии в Волгоградской области стал заключенным колонии Смотреть фотографии
09:46
В Волгограде пассажирский автобус на "зебре" сбил пешеходаСмотреть фотографии
05:10
Прокурорам и ОНФ рассказали о беспределе в пожарном ведомстве Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:00
За площади ЦУМа в Волгограде началась негласная борьба Cмотреть видео
18:15
Крупное ДТП под Волгоградом с участием детей спровоцировала женщина-водительСмотреть фотографии
17:44
Лжеводитель администрации Волгоградской области разработал коварный план по отъему денег у сожительницыСмотреть фотографии
16:56
В Волгоградской области сотрудник колонии ответит за "связь" с заключеннымСмотреть фотографии
16:04
Волгоградцы хотят повернуть время вспять Смотреть фотографииCмотреть видео
15:47
Волгоградская область закупает новогодние подарки для детей на 18 млн рублейСмотреть фотографии
15:01
Творческий взрыв и новая звезда: волгоградскую публику ждут на необычный концертСмотреть фотографииCмотреть видео
13:24
В центре Волгограда тушат пожар в частной банеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 