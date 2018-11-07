Авиадебошира-курильщика высадили в Волгограде





В аэропорту Волгограда в 13.40 экстренно приземлился пассажирский самолет, следовавший по рейсу Назрань (Магас) - Москва (Внуково) авиакомпании "Победа". Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе аэропорта, причина изменения маршрута авиасудна — буйный пассажир. Мужчина закурил прямо во время полета. А в ответ на сделанное замечание начал конфликтовать с бортпроводниками. Самолет было решено посадить, а дебошира передать сотрудникам полиции. Воздушное судно покинуло волгоградский аэропорт в 14.22.

Дебошира сотрудники транспортной полиции доставили в линейное отделение полиции в аэропорту Волгограда. В отношении мужчины 1995 года рождения были составлены протоколы об административном правонарушении по ч.6 ст. 11.17 ("Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна") и по ст. 6.24 КоАП РФ ("Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах"). Нарушителю грозит административный арест до 15 суток и штраф.