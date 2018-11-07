Дело об ограблении ювелирных салонов в трех регионах РФ рассмотрят в Волгограде

Расследования 07.11.2018 15:29
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07.11.2018 15:29
Следователи полиции завершили расследование резонансного уголовного дела о совершении более 30 разбойных нападений на ювелирные салоны в Волгоградской, Ростовской и Саратовской областях. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, обвинения в разбое и бандитизме предъявлено 37-летнему жителю Ростовской области и 31-летнему камышанину. Всего по уголовному делу проходят 8 человек, из них пятеро в ожидании приговора находятся под стражей.
Организатор банды покончил жизнь самоубийством в Саратовской области при задержании, еще один участник преступлений скончался от многочисленных огнестрельных ранений в 2013 году. Еще один фигурант объявлен в федеральный розыск.
По данным следствия, члены банды в период времени с 2011 по 2017 год совершили 31 разбойное нападение на ювелирные салоны в Волгоградской, Ростовской и Саратовской областей. Общий ущерб составил свыше 80 миллионов рублей. Последнее разбойное нападение на ювелирный магазин они совершили днем 18 июня 2017 года в Камышине. Угрожая оружием, злоумышленники похитили золото на сумму свыше 5 млн. рублей и скрылись на автомашине. В ходе их преследования для остановки транспортного средства полицейские применили табельное оружие. Однако разбойники тоже начали стрелять. В результате ранение получил сотрудник полиции, который находился за рулем патрульной машины. Одного из подозреваемых задержали в Ростовской области через 4 дня после ограбления, а затем и других членов банды. Оперативное сопровождение хода расследования уголовного дела осуществляли сотрудники Управления уголовного розыска регионального Главка МВД.
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