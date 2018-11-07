Расследования 07.11.2018 15:03
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07.11.2018 15:03
Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор Дмитрию Ушакову и Виталию Семисотнову за поджог торгового павильона и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе облсуда, Центральный районный суд назначил Семисотнову 5 лет 6 месяцев, а Ушакову – 5 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
По материалам дела, в декабре 2013-го на улице Советской они разбили стекло в торговом павильоне "Царь-продукт", облили пол и стены горючей жидкостью и подожгли. В июле 2015 года Ушаков и Семисотнов совершили нападение на жителя Волгограда, который конфликтовал с их знакомым. Они напали на мужчину, который шел домой с дочерью, и сильно его избили.
Приговором суда с осужденных в пользу потерпевшего была взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей с каждого, а также удовлетворен гражданский иск ООО "Царь-продукт" о взыскании с Ушакова и Семисотнова 413 305 рублей в счет возмещения материального ущерба.
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