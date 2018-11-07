Общество

Асфальт с моста через Ахтубу в Волгоградской области взяли на анализ

Общество 07.11.2018 13:59
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07.11.2018 13:59


Более получаса потребовалось сегодня специалистам центра по стандартизации и метрологии Волгограда, чтобы вырезать кусок асфальта на дорожном полотне мостового перехода через Ахтубу для проверки его качества. Как сообщает ИА «Высота 102», в ход пускалось все: лопата, молоток, стамеска, лом и другие приспособления. «Значит, асфальт хороший», - комментировали присутствующие. Делегация была представительной: эксперты управления федеральных автомобильных дорог «Каспий» федерального дорожного агентства Росавтодор, генерального подрядчика, регионального отделения Общероссийского народного  фронта, которые и пригласили эту «команду» для проверки. 
Специалисты взяли пробы асфальта, затем проверили качество бордюров и их соответствие заявленным в проектной документации характеристикам, сделали ряд измерений на верхнем слое дорожного покрытия и его соответствие нормам уклона. Это такой же важный элемент в дорожном строительстве, который должен обеспечивать поверхностный сток воды и тем самым – безопасность движения. Результаты исследования дорожного полотна будут проведены в лаборатории УПРДОР «Каспий» и сделаны окончательные выводы.

По словам  представителя подрядчика, Ильи Большакова,  до конца года  будет запущено движение по второму этапу мостового комплекса. Об этом они заявляли губернатору Волгоградской области во время недавнего посещения объекта. Правда, палатки строители не поставили, о чем говорил Андрей Бочаров, подчеркивая сроки сдачи дороги, но работа  здесь идет круглосуточно, работа, на самом деле, «кипит». Готовы на 100% искусственные сооружения,  на 80-90% -  развязки и подходы. В «полной боевой»  тоннели, ливневые и очистные сооружения. Подходит к концу установка барьерного ограждения, готово к подключению освещение. 
Как говорит активист ОНФ Армен Оганесян,  главная задача таких проверок – добиться, чтобы все дороги, мостовые сооружения в Волгоградской области  были отличного качества, чтобы все жители и гостьи города могли это видеть.  Сейчас  ведется строительство большого количества дорог в регионе,  но,  к сожалению, не на всех участках уровень именно такой, каким бы его хотели видеть не только в ОНФ, но и все волгоградцы. «Поэтому конечно, нам всем очень бы хотелось благодарить строителей за их работу, а не ругать, как это, увы, еще нередко бывает», - говорит Оганесян.
В настоящее время строительство транспортных развязок на правом и левом берегах Ахтубы находится в завершающей стадии, на объекте задействованы 14 подрядных организаций. Рабочие продолжают устройство асфальтобетонного покрытия, барьерного ограждения и 25-метровой линии освещения: для электроснабжения объекта установлены три трансформаторные подстанции, мачты освещения, строится высоковольтная линия. Кроме того, принято решение заранее обеспечить освещение на наземных пешеходных путепроводах на пересечении с трассой «Волжский-Ленинск». Новый мосту через Ахтубу является вторым пусковым комплексом и входит в транспортный коридор федерального значения . Это открывает новые перспективы для экономического сотрудничества региона и всей России со странами Ближнего Востока, Средней Азии и Китаем.




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