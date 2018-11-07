Асфальт с моста через Ахтубу в Волгоградской области взяли на анализ

По словам представителя подрядчика, Ильи Большакова, до конца года будет запущено движение по второму этапу мостового комплекса. Об этом они заявляли губернатору Волгоградской области во время недавнего посещения объекта. Правда, палатки строители не поставили, о чем говорил Андрей Бочаров, подчеркивая сроки сдачи дороги, но работа здесь идет круглосуточно, работа, на самом деле, «кипит». Готовы на 100% искусственные сооружения, на 80-90% - развязки и подходы. В «полной боевой» тоннели, ливневые и очистные сооружения. Подходит к концу установка барьерного ограждения, готово к подключению освещение.

Как говорит активист ОНФ Армен Оганесян, главная задача таких проверок – добиться, чтобы все дороги, мостовые сооружения в Волгоградской области были отличного качества, чтобы все жители и гостьи города могли это видеть. Сейчас ведется строительство большого количества дорог в регионе, но, к сожалению, не на всех участках уровень именно такой, каким бы его хотели видеть не только в ОНФ, но и все волгоградцы. «Поэтому конечно, нам всем очень бы хотелось благодарить строителей за их работу, а не ругать, как это, увы, еще нередко бывает», - говорит Оганесян.

В настоящее время строительство транспортных развязок на правом и левом берегах Ахтубы находится в завершающей стадии, на объекте задействованы 14 подрядных организаций. Рабочие продолжают устройство асфальтобетонного покрытия, барьерного ограждения и 25-метровой линии освещения: для электроснабжения объекта установлены три трансформаторные подстанции, мачты освещения, строится высоковольтная линия. Кроме того, принято решение заранее обеспечить освещение на наземных пешеходных путепроводах на пересечении с трассой «Волжский-Ленинск». Новый мосту через Ахтубу является вторым пусковым комплексом и входит в транспортный коридор федерального значения . Это открывает новые перспективы для экономического сотрудничества региона и всей России со странами Ближнего Востока, Средней Азии и Китаем.