Экономика 07.11.2018 14:23
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07.11.2018 14:23
Крайний срок для завершения этих процедур определен до 1 января 2021 года. Это следует, сообщает ИА «Высота 102», из письма первого заместителя председателя правительства РФ Антона Силуанова, направленного в органы исполнительной власти Волгоградской области. Согласно документу, в регионе должны провести инвентаризацию ГУПов и МУПов, подсчитать затраты на их ликвидацию или реорганизацию, а также подготовить план мероприятий, направленный на сокращение государственных и муниципальных предприятий.
Соответствующий процесс будет запущен после принятия федерального закона. Поводом для кардинальных действий в отношении ГУПов и МУПов, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, стала позиция ФАС в отношении подобных предприятий. Как считают в антимонопольном ведомстве, участие унитарных предприятий в хозяйственной деятельности оказывает негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках и влечет их монополизацию. Так, в ФАС заявили о многочисленных фактах ухода заказчиков от применения закона о закупках путем передачи бюджетных средств в форме субсидий подведомственным предприятиям, в том числе на конкурентных рынках – закупка лекарств, работы по строительству и т.д. Также в антимонопольном органе считают, что деятельность ГУПов и МУПов неэффективна в том числе и в связи с отсутствием корпоративного контроля.
Согласно законопроекту, теперь все унитарные предприятия, действующие в сферах естественной монополии, будут ликвидированы или реорганизованы в течение ближайших трех лет. Исключение составят случаи, когда такие предприятия создаются с разрешения президента или правительства для обеспечения обороны и безопасности государства. В Госдуме РФ такую инициативу поддерживают, ссылаясь на возможность снижения бюджетных расходов.
Однако инициатива о ликвидации унитарных предприятий, как стало известно ИА «Высота 102», вызвала восторг не у всех. «Во-первых, это большие траты на ликвидационные мероприятия, во-вторых, непонятно, что будет с сотрудниками, которым, скорее всего, придется идти на биржу труда. Еще более неясно, что будет на месте ГУПов. Так что экономия бюджетных средств в этом случае весьма сомнительна», - рассказал один из собеседников информагентства, знакомых с работой унитарных предприятий.
Между тем, напомним, некоторое время назад в Волгоградской области бурно обсуждали вариант «переформатирования» нескольких ГУПов в акционерные общества. Однако эта инициатива вызвала негативную реакцию в обществе.
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