Общество

В Волгограде коммунисты в годовщину Октября подняли новое красное знамя на "Гасителе"

Общество 07.11.2018 13:48
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07.11.2018 13:48


Сегодня коммунисты в 101-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции водрузили новое красное знамя на памятник-пароход "Гаситель" на Центральной набережной Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе обкома КПРФ, замену знамени, которое реет над "Гасителем" уже много лет, волгоградские коммунисты приурочили именно к годовщине Великого Октября.

Участники мероприятия отметили героические заслуги пожарно-спасательного катера в дни Сталинградской битвы. Присутствующие отметили, что раньше территория у памятника была в удручающем состоянии, но сегодня здесь все кардинально изменилось: здесь проведены большие работы по благоустройству. Несмотря на то, что все работы были проведены за счет бюджетных средств, коммунисты считают, что внесли больной вклад в преображение территории у "Гасителя". В сообщении обкома поясняется, что вклад заключается в том, что когда-то было дано поручение депутатам-коммунистам в гордуме Волгограда обратиться в администрацию города с требованием наконец-то облагородить участок земли у памятника речникам Волжской флотилии.    

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