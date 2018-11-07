В Волгограде коммунисты в годовщину Октября подняли новое красное знамя на "Гасителе"





Сегодня коммунисты в 101-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции водрузили новое красное знамя на памятник-пароход "Гаситель" на Центральной набережной Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе обкома КПРФ, замену знамени, которое реет над "Гасителем" уже много лет, волгоградские коммунисты приурочили именно к годовщине Великого Октября.





Участники мероприятия отметили героические заслуги пожарно-спасательного катера в дни Сталинградской битвы. Присутствующие отметили, что раньше территория у памятника была в удручающем состоянии, но сегодня здесь все кардинально изменилось: здесь проведены большие работы по благоустройству. Несмотря на то, что все работы были проведены за счет бюджетных средств, коммунисты считают, что внесли больной вклад в преображение территории у "Гасителя". В сообщении обкома поясняется, что вклад заключается в том, что когда-то было дано поручение депутатам-коммунистам в гордуме Волгограда обратиться в администрацию города с требованием наконец-то облагородить участок земли у памятника речникам Волжской флотилии.



