Волгоградские краеведы разыскивают потомков матроса с крейсера «Аврора»

Василий Степаненко числился в списках матросов крейсера «Аврора»
Общество 07.11.2018 13:09
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07.11.2018 13:09
Сотрудники Руднянского историко-краеведческого музея разыскивают родственников своего земляка – Василия Никитича Степаненко, который в годы революции служил на знаменитом крейсере «Аврора». Как сообщил ИА «Высота 102» волгоградский краевед Николай Болотов, Василий Степаненко был единственным нашим земляком, который проходил военную службу на «Авроре» в годы революции.
«К сожалению, у нас мало данных о матросе с крейсера «Аврора». Знаем только, что после революции он вернулся домой, строил элеватор, потом работал на одном из волгоградских заводов. Уже после его смерти в Руднянский район приезжали его дочка и внучка. Фамилия у дочки была Демченко. Потом связь с его родными прервалась. Мы бы хотели найти хоть кого-то из родных Василия Степаненко – вдруг у них остались фотографии нашего земляка? Фотографии могли бы украсить фонд музея, да и он мог оставить какие-то воспоминания», - рассказал краевед.
Между тем, факт прохождения службы уроженца Руднянского района Волгоградской области на «Авроре» подтвержден выпиской из архива военно-морского флота. Согласно документам, Василий Степаненко являлся также членом участковой избирательной комиссии на крейсере «Аврора». «Будем рады, если нам удастся связаться с родственниками матроса, ведь это история нашего края, которую хотелось бы восстановить досконально», - пояснил Николай Болотов.
Справка. Крейсер «Аврора» прославился единственным выстрелом. Историческое событие произошло в 21:40 25 октября 1917 года, когда крейсер сделал холостой выстрел. Как считалось в СССР, холостой выстрел крейсера «Аврора» дал сигнал к штурму Зимнего дворца во время Октябрьской революции. Данному событию придавалось большое значение в СССР и социалистических странах как символу начала Октябрьской революции.
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