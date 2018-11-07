Волгоградская облдума раздаст значки в честь 25-летия

Общество 07.11.2018 11:41
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07.11.2018 11:41
Аппарат Волгоградской обдумы заказал нагрудные знаки в честь 25-летия регионального парламента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, 600 штук знаков отольют на Челябинской художественной фабрике «Брегет». Обойдется заказ в 63 тысячи рублей, что почти в 2 раза меньше начальной цены. Нагрудный знак будет представлять из себя овал, изготовленный из латуни золотистого цвета, на поверхности которого должно быть изображение здания регионального парламента и две комбинации цифр – 2018 и 1993. Нагрудные знаки будут вручаться во время мероприятий с участием депутатов.
Напомним, этот год в Волгоградской облдуме проходит под знаком 25-летия создания регионального парламента.
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